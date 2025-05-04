Осетрина и икра: как шиковала свердловская «партократия» в годы войны

Партийная элита Свердловска в годы войны питалась осетриной и икрой

05 мая 2025 в 08:03 Размер текста - 17 +

Партийная элита ни в чем себе не отказывала даже в самые тяжелые и голодные времена Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Партийная элита в военном Свердловске (ныне Екатеринбурге) была на продовольственном обеспечении и питалась деликатесами. На стол так называемой партократии поставлялись продукты высочайшего качества, говорится в книге «Победа. Одна на всех». «Специальный литерный паек, выдававшийся представителям партократии, включал ветчину, сыр, осетрину, кетовую икру, сливочное масло, сахар и фрукты. Хлеб и овощи практически не лимитировались. Список номенклатурных работников, пользовавшихся этими благами, не сокращался, а наоборот, имел постоянную тенденцию к увеличению», — пишет издание. К примеру, в октябре 1944 года для снабжения санатория «Балтым» при больнице спецназначения были установлены следующие нормы: на одного человека в месяц там выделялось 11 кг мяса и рыбы, около 2 кг жиров, более 2 кг сахара и кондитерских изделий, 33 кг картофеля и овощей, 7 л молока, 40 штук яиц, 4,5 кг круп. Ежедневная норма выдачи хлеба составляла 700 г. Для примера, подрастающим детям выделялось 300 г хлеба в день и лишь 500 г мяса с горсткой крупы в месяц. «Все продукты питания для партийно-советских столовых областного центра доставлялись из собственного совхоза, находившегося в пригороде Свердловска. За качество продуктов персонально отвечали секретари (заведующие отделами) по торговле и общественному питанию обкома и горкома ВКП (б). Документы сохранили резолюцию одного из них: „Некачественные продукты в нашу столовую больше не поставлять“», — добавляют составители книги. При этом они отмечают, что профессиональный уровень первых свердловских руководителей Свердловской области был очень высоким. «Как бы то ни было, в годы Великой Отечественной войны органы власти Свердловской области смогли достойно управлять регионом и внесли значительный вклад в общую Победу», — резюмируют авторы. Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партийная элита в военном Свердловске (ныне Екатеринбурге) была на продовольственном обеспечении и питалась деликатесами. На стол так называемой партократии поставлялись продукты высочайшего качества, говорится в книге «Победа. Одна на всех». «Специальный литерный паек, выдававшийся представителям партократии, включал ветчину, сыр, осетрину, кетовую икру, сливочное масло, сахар и фрукты. Хлеб и овощи практически не лимитировались. Список номенклатурных работников, пользовавшихся этими благами, не сокращался, а наоборот, имел постоянную тенденцию к увеличению», — пишет издание. К примеру, в октябре 1944 года для снабжения санатория «Балтым» при больнице спецназначения были установлены следующие нормы: на одного человека в месяц там выделялось 11 кг мяса и рыбы, около 2 кг жиров, более 2 кг сахара и кондитерских изделий, 33 кг картофеля и овощей, 7 л молока, 40 штук яиц, 4,5 кг круп. Ежедневная норма выдачи хлеба составляла 700 г. Для примера, подрастающим детям выделялось 300 г хлеба в день и лишь 500 г мяса с горсткой крупы в месяц. «Все продукты питания для партийно-советских столовых областного центра доставлялись из собственного совхоза, находившегося в пригороде Свердловска. За качество продуктов персонально отвечали секретари (заведующие отделами) по торговле и общественному питанию обкома и горкома ВКП (б). Документы сохранили резолюцию одного из них: „Некачественные продукты в нашу столовую больше не поставлять“», — добавляют составители книги. При этом они отмечают, что профессиональный уровень первых свердловских руководителей Свердловской области был очень высоким. «Как бы то ни было, в годы Великой Отечественной войны органы власти Свердловской области смогли достойно управлять регионом и внесли значительный вклад в общую Победу», — резюмируют авторы.