04 мая 2025

Осетрина и икра: как шиковала свердловская «партократия» в годы войны

Партийная элита Свердловска в годы войны питалась осетриной и икрой
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, блины, черная икра, масленица, угощение
Партийная элита ни в чем себе не отказывала даже в самые тяжелые и голодные времена Фото:
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Партийная элита в военном Свердловске (ныне Екатеринбурге) была на продовольственном обеспечении и питалась деликатесами. На стол так называемой партократии поставлялись продукты высочайшего качества, говорится в книге «Победа. Одна на всех».

«Специальный литерный паек, выдававшийся представителям партократии, включал ветчину, сыр, осетрину, кетовую икру, сливочное масло, сахар и фрукты. Хлеб и овощи практически не лимитировались. Список номенклатурных работников, пользовавшихся этими благами, не сокращался, а наоборот, имел постоянную тенденцию к увеличению», — пишет издание.

К примеру, в октябре 1944 года для снабжения санатория «Балтым» при больнице спецназначения были установлены следующие нормы: на одного человека в месяц там выделялось 11 кг мяса и рыбы, около 2 кг жиров, более 2 кг сахара и кондитерских изделий, 33 кг картофеля и овощей, 7 л молока, 40 штук яиц, 4,5 кг круп. Ежедневная норма выдачи хлеба составляла 700 г. Для примера, подрастающим детям выделялось 300 г хлеба в день и лишь 500 г мяса с горсткой крупы в месяц.

«Все продукты питания для партийно-советских столовых областного центра доставлялись из собственного совхоза, находившегося в пригороде Свердловска. За качество продуктов персонально отвечали секретари (заведующие отделами) по торговле и общественному питанию обкома и горкома ВКП (б). Документы сохранили резолюцию одного из них: „Некачественные продукты в нашу столовую больше не поставлять“», — добавляют составители книги.

При этом они отмечают, что профессиональный уровень первых свердловских руководителей Свердловской области был очень высоким. «Как бы то ни было, в годы Великой Отечественной войны органы власти Свердловской области смогли достойно управлять регионом и внесли значительный вклад в общую Победу», — резюмируют авторы.

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Партийная элита в военном Свердловске (ныне Екатеринбурге) была на продовольственном обеспечении и питалась деликатесами. На стол так называемой партократии поставлялись продукты высочайшего качества, говорится в книге «Победа. Одна на всех». «Специальный литерный паек, выдававшийся представителям партократии, включал ветчину, сыр, осетрину, кетовую икру, сливочное масло, сахар и фрукты. Хлеб и овощи практически не лимитировались. Список номенклатурных работников, пользовавшихся этими благами, не сокращался, а наоборот, имел постоянную тенденцию к увеличению», — пишет издание. К примеру, в октябре 1944 года для снабжения санатория «Балтым» при больнице спецназначения были установлены следующие нормы: на одного человека в месяц там выделялось 11 кг мяса и рыбы, около 2 кг жиров, более 2 кг сахара и кондитерских изделий, 33 кг картофеля и овощей, 7 л молока, 40 штук яиц, 4,5 кг круп. Ежедневная норма выдачи хлеба составляла 700 г. Для примера, подрастающим детям выделялось 300 г хлеба в день и лишь 500 г мяса с горсткой крупы в месяц. «Все продукты питания для партийно-советских столовых областного центра доставлялись из собственного совхоза, находившегося в пригороде Свердловска. За качество продуктов персонально отвечали секретари (заведующие отделами) по торговле и общественному питанию обкома и горкома ВКП (б). Документы сохранили резолюцию одного из них: „Некачественные продукты в нашу столовую больше не поставлять“», — добавляют составители книги. При этом они отмечают, что профессиональный уровень первых свердловских руководителей Свердловской области был очень высоким. «Как бы то ни было, в годы Великой Отечественной войны органы власти Свердловской области смогли достойно управлять регионом и внесли значительный вклад в общую Победу», — резюмируют авторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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