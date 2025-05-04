В центре Перми отремонтируют памятник архитектуры

В центре Перми отремонтируют здание объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятнике «Училище народное» по улице Монастырской, 95а.
«Текущий ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения — памятника „Училище народное“ по улице Монастырской, 95а. Начальная и максимальная цена контракта — 22,8 млн рублей. Работы требуется выполнить со 2 июня по 29 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Двухэтажный особняк построили в 1910-е годы. Согласно данным сервиса 2ГИС, сейчас в нем расположены Пермская арт-резиденция, Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий и «Пространство тут».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!