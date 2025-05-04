04 мая 2025

В центре Перми отремонтируют памятник архитектуры

Памятник «Училище народное» в Перми отремонтируют за 22,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт требуется провести до 29 октября 2025 года
Ремонт требуется провести до 29 октября 2025 года Фото:

В центре Перми отремонтируют здание объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятнике «Училище народное» по улице Монастырской, 95а.

«Текущий ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения — памятника „Училище народное“ по улице Монастырской, 95а. Начальная и максимальная цена контракта — 22,8 млн рублей. Работы требуется выполнить со 2 июня по 29 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Двухэтажный особняк построили в 1910-е годы. Согласно данным сервиса 2ГИС, сейчас в нем расположены Пермская арт-резиденция, Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий и «Пространство тут».

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В центре Перми отремонтируют здание объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятнике «Училище народное» по улице Монастырской, 95а. «Текущий ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения — памятника „Училище народное“ по улице Монастырской, 95а. Начальная и максимальная цена контракта — 22,8 млн рублей. Работы требуется выполнить со 2 июня по 29 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Двухэтажный особняк построили в 1910-е годы. Согласно данным сервиса 2ГИС, сейчас в нем расположены Пермская арт-резиденция, Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий и «Пространство тут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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