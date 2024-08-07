В челябинском правительстве появилась структура, курирующая роботов

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Алексей Текслер создал центр по кураторству развития робототехники в регионе
Алексей Текслер создал центр по кураторству развития робототехники в регионе Фото:

При правительстве Челябинской области создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр промышленной роботизации». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Создать автономную некоммерческую организацию «Центр промышленной роботизации». Министерству промышленности, новых технологии и природных ресурсов Челябинской области выступить учредителем», — отмечено в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

О создании центра компетенций в робототехнике и открытии новых факультетов в Южно-Уральском государственном университете губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил весной. Подтверждая инновационный подход, на "Иннопроме" регион представил передовые разработки, включая уникальные роботы для РЖД и первую серийную модель промышленного робота-манипулятора. Власти продемонстрировали фокус на импортозамещение и технологическую независимость.

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При правительстве Челябинской области создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр промышленной роботизации». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. «Создать автономную некоммерческую организацию «Центр промышленной роботизации». Министерству промышленности, новых технологии и природных ресурсов Челябинской области выступить учредителем», — отмечено в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов. О создании центра компетенций в робототехнике и открытии новых факультетов в Южно-Уральском государственном университете губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил весной. Подтверждая инновационный подход, на "Иннопроме" регион представил передовые разработки, включая уникальные роботы для РЖД и первую серийную модель промышленного робота-манипулятора. Власти продемонстрировали фокус на импортозамещение и технологическую независимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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