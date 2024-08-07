В челябинском правительстве появилась структура, курирующая роботов

При правительстве Челябинской области создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр промышленной роботизации». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
«Создать автономную некоммерческую организацию «Центр промышленной роботизации». Министерству промышленности, новых технологии и природных ресурсов Челябинской области выступить учредителем», — отмечено в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
О создании центра компетенций в робототехнике и открытии новых факультетов в Южно-Уральском государственном университете губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил весной. Подтверждая инновационный подход, на "Иннопроме" регион представил передовые разработки, включая уникальные роботы для РЖД и первую серийную модель промышленного робота-манипулятора. Власти продемонстрировали фокус на импортозамещение и технологическую независимость.
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