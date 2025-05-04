04 мая 2025

В ХМАО бизнесмен обвинил лидера ЛДПР в избиении совковой лопатой. Фото

Нефтеюганский бизнесмен заявил в полицию на координатора ЛДПР Рафикова
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганский бизнесмен обвинил координатора ЛДПР в нанесении побоев
Нефтеюганский бизнесмен обвинил координатора ЛДПР в нанесении побоев Фото:

Координатора ЛДПР Нефтеюганского района ХМАО Ленара Рафикова обвинили в нанесении побоев. Местный бизнесмен Александр Розгон (руководит ООО «Краска-декор») заявил, что гулял по городу с советским флагом и получил от якобы нетрезвого либерал-демократа совковой лопатой по лицу.

«Я 18 апреля гулял по городу с красным флагом Победы и всех поздравлял с наступающим Днем Победы, и когда возвращался домой, то около офиса ЛДПР на меня напал со спины (я даже не видел как он подошел) их нетрезвый главарь Ленар Рафиков, и сильно избил меня лопатой совковой за красный флаг около оранжереи. Я в больнице, он пробил мне голову, сломал ребра, и у меня повреждение позвоночника», — написал на своей странице «Вконтакте» предприниматель.

Розгон снял побои и написал на Рафикова заявление в полицию. Рафиков пообещал прокомментировать инцидент позже.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили, что заявление было подано. «Сейчас проводится проверка, назначена экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Нефтеюганске уже происходили случаи уличных конфликтов с применением насилия: в одном из инцидентов местный житель помог полиции задержать мужчину, ранившего знакомого ножом во время ссоры. Тогда по итогам проверки было возбуждено уголовное дело, а подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Бизнесмен Розгон с флагом, который, по его словам, стал причиной разборок
Бизнесмен Розгон с флагом, который, по его словам, стал причиной разборок
Фото:

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Координатора ЛДПР Нефтеюганского района ХМАО Ленара Рафикова обвинили в нанесении побоев. Местный бизнесмен Александр Розгон (руководит ООО «Краска-декор») заявил, что гулял по городу с советским флагом и получил от якобы нетрезвого либерал-демократа совковой лопатой по лицу. «Я 18 апреля гулял по городу с красным флагом Победы и всех поздравлял с наступающим Днем Победы, и когда возвращался домой, то около офиса ЛДПР на меня напал со спины (я даже не видел как он подошел) их нетрезвый главарь Ленар Рафиков, и сильно избил меня лопатой совковой за красный флаг около оранжереи. Я в больнице, он пробил мне голову, сломал ребра, и у меня повреждение позвоночника», — написал на своей странице «Вконтакте» предприниматель. Розгон снял побои и написал на Рафикова заявление в полицию. Рафиков пообещал прокомментировать инцидент позже. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили, что заявление было подано. «Сейчас проводится проверка, назначена экспертиза», — уточнили в ведомстве. Ранее в Нефтеюганске уже происходили случаи уличных конфликтов с применением насилия: в одном из инцидентов местный житель помог полиции задержать мужчину, ранившего знакомого ножом во время ссоры. Тогда по итогам проверки было возбуждено уголовное дело, а подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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