Координатора ЛДПР Нефтеюганского района ХМАО Ленара Рафикова обвинили в нанесении побоев. Местный бизнесмен Александр Розгон (руководит ООО «Краска-декор») заявил, что гулял по городу с советским флагом и получил от якобы нетрезвого либерал-демократа совковой лопатой по лицу.
«Я 18 апреля гулял по городу с красным флагом Победы и всех поздравлял с наступающим Днем Победы, и когда возвращался домой, то около офиса ЛДПР на меня напал со спины (я даже не видел как он подошел) их нетрезвый главарь Ленар Рафиков, и сильно избил меня лопатой совковой за красный флаг около оранжереи. Я в больнице, он пробил мне голову, сломал ребра, и у меня повреждение позвоночника», — написал на своей странице «Вконтакте» предприниматель.
Розгон снял побои и написал на Рафикова заявление в полицию. Рафиков пообещал прокомментировать инцидент позже.
В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили, что заявление было подано. «Сейчас проводится проверка, назначена экспертиза», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Нефтеюганске уже происходили случаи уличных конфликтов с применением насилия: в одном из инцидентов местный житель помог полиции задержать мужчину, ранившего знакомого ножом во время ссоры. Тогда по итогам проверки было возбуждено уголовное дело, а подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!