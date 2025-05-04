Во Франции пришли в ярость из-за слов Зеленского о Параде Победы

Филиппо: Зеленский сошел с ума, угрожая мировым лидерам из-за Парада Победы
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Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, считает французский политик Филиппо
Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, считает французский политик Филиппо Фото:

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского мировым лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве 9 мая, свидетельствуют о его «сумасшествии» и подталкиваются западными лидерами. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эммануэлm] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на заявление Зеленского, что Киев не может обеспечить безопасность зарубежных лидеров в Москве.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность нанесения удара по Москве в День Победы, тем самым отвергнув предложение о перемирии, выдвинутое главой Российской Федерации Владимиром Путиным на период майских праздников. По словам Зеленского, украинское военное командование определяет наиболее уязвимые для России направления с целью вынудить Москву перейти к дипломатическим переговорам. Несмотря на подобные заявления украинского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы в Москве состоится 9 мая в запланированные сроки.

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Угрозы президента Украины Владимира Зеленского мировым лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве 9 мая, свидетельствуют о его «сумасшествии» и подталкиваются западными лидерами. Такое мнение выразил  лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эммануэлm] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на заявление Зеленского, что Киев не может обеспечить безопасность зарубежных лидеров в Москве. Ранее Владимир Зеленский допустил возможность нанесения удара по Москве в День Победы, тем самым отвергнув предложение о перемирии, выдвинутое главой Российской Федерации Владимиром Путиным на период майских праздников. По словам Зеленского, украинское военное командование определяет наиболее уязвимые для России направления с целью вынудить Москву перейти к дипломатическим переговорам. Несмотря на подобные заявления украинского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы в Москве состоится 9 мая в запланированные сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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