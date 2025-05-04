Угрозы президента Украины Владимира Зеленского мировым лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве 9 мая, свидетельствуют о его «сумасшествии» и подталкиваются западными лидерами. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают [президент Франции Эммануэлm] Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на заявление Зеленского, что Киев не может обеспечить безопасность зарубежных лидеров в Москве.
Ранее Владимир Зеленский допустил возможность нанесения удара по Москве в День Победы, тем самым отвергнув предложение о перемирии, выдвинутое главой Российской Федерации Владимиром Путиным на период майских праздников. По словам Зеленского, украинское военное командование определяет наиболее уязвимые для России направления с целью вынудить Москву перейти к дипломатическим переговорам. Несмотря на подобные заявления украинского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы в Москве состоится 9 мая в запланированные сроки.
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