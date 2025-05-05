Евросоюз представит план по отказу от российского газа 6 мая

Европейская комиссия (ЕК) 6 мая 2025 года представит дорожную карту по поэтапному отказу от импорта российских энергоресурсов, включая газ. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмаке.
«Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов», — заявил Кеерсмаке на брифинге в Брюсселе. Сообщается, что документ будет презентован еврокомиссаром по энергетике Дэном Юргенсоном в 15:30 по местному времени (14:30 мск) в Страсбурге.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что разрабатываемая инициатива предусматривает меры по снижению зависимости от импорта российских энергетических ресурсов. По оценкам, Евросоюз может рассмотреть возможность использования торговых инструментов, таких как введение квот или пошлин. По данным источников, после обнародования соответствующей дорожной карты планируется подготовка законопроекта, реализующего данные меры.
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