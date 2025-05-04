04 мая 2025
03 мая 2025

Спасатели ХМАО откопали застрявшего в сугробе ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик из Излучинска застрял в сугробе около теплотрассы
Мальчик из Излучинска застрял в сугробе около теплотрассы Фото:

В поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО спасатели зонального поисково-спасательного отряда вытащили ребенка из сугроба. Мальчик застрял в снегу рядом с теплотрассой и не мог выбраться, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали в пгт. Излучинск по сообщению: необходимо оказать помощь, у теплотрассы в сугробе застрял ребенок. При помощи лопаты откопали снег и деблокировали мальчика», — рассказали спасатели.

Тринадцатилетний мальчик попал в снежный плен на улице Таежной. Ребенок не пострадал. После спасения и осмотра его передали родителям.

Ранее URA.RU писало, что в Игриме (ХМАО) автомобиль скорой помощи застрял в сугробе в одном из дворов. «Газель» погрязла в снежной колее и не смогла выбраться.

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В поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО спасатели зонального поисково-спасательного отряда вытащили ребенка из сугроба. Мальчик застрял в снегу рядом с теплотрассой и не мог выбраться, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали в пгт. Излучинск по сообщению: необходимо оказать помощь, у теплотрассы в сугробе застрял ребенок. При помощи лопаты откопали снег и деблокировали мальчика», — рассказали спасатели. Тринадцатилетний мальчик попал в снежный плен на улице Таежной. Ребенок не пострадал. После спасения и осмотра его передали родителям. Ранее URA.RU писало, что в Игриме (ХМАО) автомобиль скорой помощи застрял в сугробе в одном из дворов. «Газель» погрязла в снежной колее и не смогла выбраться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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