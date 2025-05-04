Спасатели ХМАО откопали застрявшего в сугробе ребенка

В поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО спасатели зонального поисково-спасательного отряда вытащили ребенка из сугроба. Мальчик застрял в снегу рядом с теплотрассой и не мог выбраться, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали в пгт. Излучинск по сообщению: необходимо оказать помощь, у теплотрассы в сугробе застрял ребенок. При помощи лопаты откопали снег и деблокировали мальчика», — рассказали спасатели.
Тринадцатилетний мальчик попал в снежный плен на улице Таежной. Ребенок не пострадал. После спасения и осмотра его передали родителям.
Ранее URA.RU писало, что в Игриме (ХМАО) автомобиль скорой помощи застрял в сугробе в одном из дворов. «Газель» погрязла в снежной колее и не смогла выбраться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!