Суд заставил РЖД выплатить семье из ХМАО 300 тысяч рублей за жару в вагоне

Суд в Советском районе ХМАО обязал Федеральную пассажирскую компанию (дочернее общество РЖД) выплатить югорской семье более 283 тысяч рублей за невыносимые условия поездки на юг. Информация об этом содержится в решении суда, опубликованном в картотеке судебных дел.
«Истцами указано, что при посадке в вагон пассажирского поезда они заметили, что в вагоне очень жарко и душно, все окна в купе завешаны шторами блэкаут, везде грязь и пыль, то есть вагон не подготовлен к перевозке пассажиров. По решению суда с ответчика в их пользу взыскано 283014 рублей 60 копеек, а также 17160 рублей госпошлины», — говорится в решении, которое есть в распоряжении URA.RU.
Жители ХМАО подали иск после поездки из Екатеринбурга в Адлер в июне 2024 года. Семья с двумя детьми оказалась в вагоне без вентиляции, света и воды. Они сообщили суду, что в течение всей поездки не работали кондиционеры, освещение, туалеты, в вагоне стоял невыносимый запах и жара. Пассажиры вынуждены были стоять в коридоре и выходить на остановках, чтобы охладиться и подышать свежим воздухом. Несмотря на многочисленные обращения к проводнику и начальнику поезда, проблемы не были устранены. После обращения в суд компания отказалась идти навстречу. В итоге суд постановил взыскать с АО «ФПК» компенсации морального вреда, неустойку и штраф, а также возложил на компанию оплату госпошлины.
Агентство URA.RU направило запрос в АО «Федеральная пассажирская компания». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что РЖД исключил вагон с тараканами из состава поезда, следующего в ХМАО. Это произошло после жалобы пассажиров поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на насекомых в вагоне.
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