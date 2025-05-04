04 мая 2025
03 мая 2025
02 мая 2025

Власти Сургута отказались от строительства планетария

© Служба новостей «URA.RU»
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По заявлению Кириленко, планетарий - не коммерчески проект, а культурный
По заявлению Кириленко, планетарий - не коммерчески проект, а культурный Фото:

Строительство планетария в Сургуте отложено на неопределенный срок. Дело в том, что проект не нашел инвесторов, так как в нем нет коммерческой составляющей. Об этом на брифинге об итогах социально-экономического развития города сообщил вице-мэр Артем Кириленко.

«Планетарий периодически возвращается в информационное поле с точки зрения запроса жителей. Наверное, это интересно – иногда ходить туда, чтобы посмотреть, например, как в музее. Но какой коммерческий интерес может быть объекта? Инвесторы просчитали, сильно большой коммерческой составляющей там нет», — рассказал Кириленко.

Он добавил, что планетарий является не коммерческим проектом, а культурным, поэтому финансированием его строительства должна заниматься администрация. Пока это не входит в планы городского бюджета, поэтому проект отложен.

Сургутяне обратились к главе департамента культуры ХМАО Маргарите Козловой с жалобой на дефицит развлечений в городе. Она не стала комментировать предложения о строительстве в Сургуте новых объектов, но заявила, что в крупнейшем городе Югры культурная программа разнообразна и насыщена.

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Строительство планетария в Сургуте отложено на неопределенный срок. Дело в том, что проект не нашел инвесторов, так как в нем нет коммерческой составляющей. Об этом на брифинге об итогах социально-экономического развития города сообщил вице-мэр Артем Кириленко. «Планетарий периодически возвращается в информационное поле с точки зрения запроса жителей. Наверное, это интересно – иногда ходить туда, чтобы посмотреть, например, как в музее. Но какой коммерческий интерес может быть объекта? Инвесторы просчитали, сильно большой коммерческой составляющей там нет», — рассказал Кириленко. Он добавил, что планетарий является не коммерческим проектом, а культурным, поэтому финансированием его строительства должна заниматься администрация. Пока это не входит в планы городского бюджета, поэтому проект отложен. Сургутяне обратились к главе департамента культуры ХМАО Маргарите Козловой с жалобой на дефицит развлечений в городе. Она не стала комментировать предложения о строительстве в Сургуте новых объектов, но заявила, что в крупнейшем городе Югры культурная программа разнообразна и насыщена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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