В ХМАО волонтера обвинили в зарабатывании денег на амуниции для СВО

Руководитель некоммерческой организации «Тепло для солдата» Аваз Балаев из Нефтеюганска якобы использовал губернаторский грант для коммерческой деятельности. По словам анонимного источника, Балаев приобрел на средства гранта швейные машинки и начал шить платную одежду для военных, а также продавать форму для участников СВО. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Аваз Балаев выиграл грант губернатора, купил швейные машинки и теперь на них шьет платную одежду для военных. Организация передала ему материалы для солдат, а он его пустил в продажу», — заявил источник.
Сам Балаев в разговоре с журналистом URA.RU ответил на обвинения. «Грант выдается один раз, он был получен два года назад и полностью освоен, все отчеты опубликованы в открытых источниках. Швейные машинки куплены для помощи участникам СВО — мы шьем маскхалаты, подшлемники и другое снаряжение. Но чтобы покрыть расходы на аренду и материалы, параллельно изготавливаем одежду на продажу, в том числе для рыбаков и охотников. В администрации нам помогли найти новое помещение, но оно оказалось маленьким, поэтому пришлось снова арендовать самим. Мы сами платим коммуналку и закупаем материалы. Отсюда и коммерция», — объяснил Балаев.
Ранее URA.RU писало, что Балаев жаловался на чиновников администрации Нефтеюганска, которые требовали от него погасить долги за коммунальные услуги и угрожали расторгнуть договор аренды. После публикации URA.RU мэр Юрий Чекунов лично вмешался — долг в 80 тысяч рублей оплатили, а волонтерам начали искать новое помещение.
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