04 мая 2025

В ХМАО волонтера обвинили в зарабатывании денег на амуниции для СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтера из ХМАО обвинили в организации швейного бизнеса на деньги из гранта губернатора
Волонтера из ХМАО обвинили в организации швейного бизнеса на деньги из гранта губернатора Фото:

Руководитель некоммерческой организации «Тепло для солдата» Аваз Балаев из Нефтеюганска якобы использовал губернаторский грант для коммерческой деятельности. По словам анонимного источника, Балаев приобрел на средства гранта швейные машинки и начал шить платную одежду для военных, а также продавать форму для участников СВО. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Аваз Балаев выиграл грант губернатора, купил швейные машинки и теперь на них шьет платную одежду для военных. Организация передала ему материалы для солдат, а он его пустил в продажу», — заявил источник.

Сам Балаев в разговоре с журналистом URA.RU ответил на обвинения. «Грант выдается один раз, он был получен два года назад и полностью освоен, все отчеты опубликованы в открытых источниках. Швейные машинки куплены для помощи участникам СВО — мы шьем маскхалаты, подшлемники и другое снаряжение. Но чтобы покрыть расходы на аренду и материалы, параллельно изготавливаем одежду на продажу, в том числе для рыбаков и охотников. В администрации нам помогли найти новое помещение, но оно оказалось маленьким, поэтому пришлось снова арендовать самим. Мы сами платим коммуналку и закупаем материалы. Отсюда и коммерция», — объяснил Балаев.

Ранее URA.RU писало, что Балаев жаловался на чиновников администрации Нефтеюганска, которые требовали от него погасить долги за коммунальные услуги и угрожали расторгнуть договор аренды. После публикации URA.RU мэр Юрий Чекунов лично вмешался — долг в 80 тысяч рублей оплатили, а волонтерам начали искать новое помещение.

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Руководитель некоммерческой организации «Тепло для солдата» Аваз Балаев из Нефтеюганска якобы использовал губернаторский грант для коммерческой деятельности. По словам анонимного источника, Балаев приобрел на средства гранта швейные машинки и начал шить платную одежду для военных, а также продавать форму для участников СВО. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Аваз Балаев выиграл грант губернатора, купил швейные машинки и теперь на них шьет платную одежду для военных. Организация передала ему материалы для солдат, а он его пустил в продажу», — заявил источник. Сам Балаев в разговоре с журналистом URA.RU ответил на обвинения. «Грант выдается один раз, он был получен два года назад и полностью освоен, все отчеты опубликованы в открытых источниках. Швейные машинки куплены для помощи участникам СВО — мы шьем маскхалаты, подшлемники и другое снаряжение. Но чтобы покрыть расходы на аренду и материалы, параллельно изготавливаем одежду на продажу, в том числе для рыбаков и охотников. В администрации нам помогли найти новое помещение, но оно оказалось маленьким, поэтому пришлось снова арендовать самим. Мы сами платим коммуналку и закупаем материалы. Отсюда и коммерция», — объяснил Балаев. Ранее URA.RU писало, что Балаев жаловался на чиновников администрации Нефтеюганска, которые требовали от него погасить долги за коммунальные услуги и угрожали расторгнуть договор аренды. После публикации URA.RU мэр Юрий Чекунов лично вмешался — долг в 80 тысяч рублей оплатили, а волонтерам начали искать новое помещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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