Жители пятиэтажного дома по улице Югорской 5/1 в Сургуте пожаловались на аварийное состояние своего жилья. По их словам, фундамент и стены пятиэтажки пошли трещинами, а по ночам слышно, как происходит усадка.
«Вместе со снегом уходит не только асфальт на дорогах, но и фундамент пятиэтажного дома, по Югорской 5/1… В этом году уже четко видны трещины, и не только в фундаменте, но и через всю стену дома. В доме, особенно ночью слышно как происходит усадка , так как межкомнатные проемы издают хруст, двери ведет», — написала одна из местных жительниц «К-Информ».
По ее словам, по всем документам износ дома 1992 года постройки составляет 0%. При этом, сами жители боятся, что из-за аварийности их подъезды упадут в подвал.
URA.RU направило запрос в мэрию Сургута. Ответ ожидается.
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