04 мая 2025
03 мая 2025
02 мая 2025

Жители Сургута пожаловались на трещины в стенах и фундаменте дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне боятся, что из-за аварийности дома их подъезды упадут в подвал
Сургутяне боятся, что из-за аварийности дома их подъезды упадут в подвал Фото:

Жители пятиэтажного дома по улице Югорской 5/1 в Сургуте пожаловались на аварийное состояние своего жилья. По их словам, фундамент и стены пятиэтажки пошли трещинами, а по ночам слышно, как происходит усадка.

«Вместе со снегом уходит не только асфальт на дорогах, но и фундамент пятиэтажного дома, по Югорской 5/1… В этом году уже четко видны трещины, и не только в фундаменте, но и через всю стену дома. В доме, особенно ночью слышно как происходит усадка , так как межкомнатные проемы издают хруст, двери ведет», — написала одна из местных жительниц «К-Информ».

По ее словам, по всем документам износ дома 1992 года постройки составляет 0%. При этом, сами жители боятся, что из-за аварийности их подъезды упадут в подвал.

URA.RU направило запрос в мэрию Сургута. Ответ ожидается.

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Жители пятиэтажного дома по улице Югорской 5/1 в Сургуте пожаловались на аварийное состояние своего жилья. По их словам, фундамент и стены пятиэтажки пошли трещинами, а по ночам слышно, как происходит усадка. «Вместе со снегом уходит не только асфальт на дорогах, но и фундамент пятиэтажного дома, по Югорской 5/1… В этом году уже четко видны трещины, и не только в фундаменте, но и через всю стену дома. В доме, особенно ночью слышно как происходит усадка , так как межкомнатные проемы издают хруст, двери ведет», — написала одна из местных жительниц «К-Информ». По ее словам, по всем документам износ дома 1992 года постройки составляет 0%. При этом, сами жители боятся, что из-за аварийности их подъезды упадут в подвал. URA.RU направило запрос в мэрию Сургута. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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