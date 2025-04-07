В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель Владислав Иванов помог сотрудникам полиции задержать мужчину, ранившего знакомого ножом во время пьяной ссоры. Смелому югорчанину вручили благодарственное письмо, сообщила пресс-служба МВД России.
«Житель Югры помог полиции задержать подозреваемого в причинении ножевого ранения потерпевшему. Начальник отдела полиции Максим Коростелев в торжественной обстановке вручил Иванову благодарственное письмо, отметив его неравнодушие, активную гражданскую позицию и оказанное содействие в задержании злоумышленника», — сообщила полиция в telegram-канале.
Инцидент произошел в Нефтеюганске. Между двумя приятелями на улице возник конфликт. Оба участника ссоры были пьяны. Один из мужчин достал складной нож и ударил знакомого в живот. Это увидел Иванов — он сидел в своей машине рядом. Мужчина сразу подошел к пострадавшему, увидел кровь и попросил прохожих вызвать скорую и полицию. А сам в это время удерживал нападавшего, чтобы тот не сбежал. Медики быстро приехали и увезли раненого в больницу.
На место приехали и сотрудники полиции. По итогам проверки они возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому назначена мера пресечения — подписка о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали одного из участников массовой драки, который предположительно ранил мужчину ножом. Еще двое фигурантов заключены под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде.
Автор видео: telegram-канал «МВД МЕДИА»
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