Кому из пенсионеров повысят пенсии летом

С 1 июня 2025 года пенсионерам, которым исполняется 80 лет, повысят страховую пенсию за счет увеличения фиксированной выплаты. Перерасчет будет произведен автоматически, и никакие дополнительные заявления в Социальный фонд России (СФР) писать не потребуется. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова.
«С 1 июня повысят пенсию людям, которым в июне исполнится 80 лет. Такая же прибавка ждет пенсионеров и с 1 июля», — заявила Кузнецова в беседе с Life.ru. Она также напомнила, что россияне старше 80 лет получают двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Прибавка назначается в месяц, когда пенсионеру исполняется 80 лет, и начинает выплачиваться со следующего месяца.
Кроме того, Кузнецова сообщила, что с 1 августа 2025 года работающим пенсионерам повысят выплаты на основе пенсионных баллов, зачисленных за 2024 год, при этом размер прибавки будет разным для каждого, но не превысит 437,07 рублей. С того же числа будут скорректированы доплаты к пенсии для бывших летчиков и шахтеров. Перерасчет этих выплат проводится четыре раза в год на основании данных о взносах работодателей. Размер доплаты зависит от сумм, которые были перечислены за сотрудников в Социальный фонд России.
В начале 2025 года в России возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, приостановленная в 2016 году. Индексация будет применяться к пенсии с учетом всех индексаций за период трудовой деятельности, что обеспечит большую прибавку к выплатам.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вводится двухэтапная индексация страховых пенсий: в феврале выплаты будут увеличиваться с учетом инфляции, а в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда. Кроме того, для некоторых категорий граждан оформление пенсии станет автоматическим, что упростит процесс назначения выплат и снизит количество обращений в органы соцзащиты.
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