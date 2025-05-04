Бизнесмен из ХМАО попал под суд из-за незаконного получения денег по нацпроекту

В Радужном (ХМАО) бизнесмен пойдет под суд из-за незаконного получения денег по национальному проекту, предусматривающему поддержку малого и среднего предпринимательства. Обманом он получил почти 150 тысяч рублей, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
«Направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при использовании субсидий в рамках реализации национального проекта. По данным следствия, руководитель организации подал в администрацию документы с ложными сведениями, чтобы получить деньги на аренду помещения», — указано в публикации ведомства. В результате мужчина получил от государства больше 145 тысяч рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Деньги он потратил по своему усмотрению. В итоге права других, честных предпринимателей, которые тоже хотели получить поддержку, были нарушены. Сейчас уголовное дело передано в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бизнесмена будут судить по статье за мошенничество. В ходе расследования обвиняемый вернул всю сумму.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура возбудила уголовное дело на бизнесмена, который украл у мэрии деньги, прикрываясь реализацией нацпроекта. Началось расследование преступления.
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