04 мая 2025

Бизнесмен из ХМАО попал под суд из-за незаконного получения денег по нацпроекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит дело бизнесмена из ХМАО, обманом получившего деньги по нацпроекту
Суд рассмотрит дело бизнесмена из ХМАО, обманом получившего деньги по нацпроекту Фото:

В Радужном (ХМАО) бизнесмен пойдет под суд из-за незаконного получения денег по национальному проекту, предусматривающему поддержку малого и среднего предпринимательства. Обманом он получил почти 150 тысяч рублей, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«Направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при использовании субсидий в рамках реализации национального проекта. По данным следствия, руководитель организации подал в администрацию документы с ложными сведениями, чтобы получить деньги на аренду помещения», — указано в публикации ведомства. В результате мужчина получил от государства больше 145 тысяч рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Деньги он потратил по своему усмотрению. В итоге права других, честных предпринимателей, которые тоже хотели получить поддержку, были нарушены. Сейчас уголовное дело передано в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бизнесмена будут судить по статье за мошенничество. В ходе расследования обвиняемый вернул всю сумму.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура возбудила уголовное дело на бизнесмена, который украл у мэрии деньги, прикрываясь реализацией нацпроекта. Началось расследование преступления.

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В Радужном (ХМАО) бизнесмен пойдет под суд из-за незаконного получения денег по национальному проекту, предусматривающему поддержку малого и среднего предпринимательства. Обманом он получил почти 150 тысяч рублей, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. «Направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при использовании субсидий в рамках реализации национального проекта. По данным следствия, руководитель организации подал в администрацию документы с ложными сведениями, чтобы получить деньги на аренду помещения», — указано в публикации ведомства. В результате мужчина получил от государства больше 145 тысяч рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Деньги он потратил по своему усмотрению. В итоге права других, честных предпринимателей, которые тоже хотели получить поддержку, были нарушены. Сейчас уголовное дело передано в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бизнесмена будут судить по статье за мошенничество. В ходе расследования обвиняемый вернул всю сумму. Ранее URA.RU писало, что прокуратура возбудила уголовное дело на бизнесмена, который украл у мэрии деньги, прикрываясь реализацией нацпроекта. Началось расследование преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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