В Златоусте устранят многолетние лужи от ливневки

В Златоусте устранят многолетний потоп дома от нерабочей ливневки. На жалобы жителей ответили в городском управлении ЖКХ.
«Наш дом по Калинина, 7 много лет топит вода от ливневки. Она собирается с гор и должна уходить в речку Громатуху, однако до сих пор пройти к подъездам невозможно», — рассказывают жители дома.
Горожане указывают, что обращались в местное УЖКХ и им на помощь приезжала техника для откачки воды. Однако каждый раз через четыре часа вода возвращалась. По словам жителей, пробы воды указывают, что она грунтовая. В администрации города со ссылкой на УЖКХ URA.RU сообщили, что эта ливневая канализация территориально входит в придомовую территорию и должна обслуживаться компанией ООО «ЖЭК №2».
«Ранее УК продлила ливневку, но учитывая то, что вопрос так и не был решен, подключились специалисты МБУ „Благоустройство“. Они не раз выезжали на объект для откачки воды. Работы по отводу воды из придомовой ливневой канализации в общую продолжатся», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В УЖКХ Златоуста отметили, что сотрудники муниципального предприятия помогут соединить придомовую ливневую канализацию с общей. Управляющая компания может пригласить специалистов ЖКХ на комиссию для совместного решения вопроса.
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