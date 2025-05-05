В Златоусте устранят многолетние лужи от ливневки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ливневку не уходят грунтовые воды
В ливневку не уходят грунтовые воды Фото:

В Златоусте устранят многолетний потоп дома от нерабочей ливневки. На жалобы жителей ответили в городском управлении ЖКХ.

«Наш дом по Калинина, 7 много лет топит вода от ливневки. Она собирается с гор и должна уходить в речку Громатуху, однако до сих пор пройти к подъездам невозможно», — рассказывают жители дома.

Горожане указывают, что обращались в местное УЖКХ и им на помощь приезжала техника для откачки воды. Однако каждый раз через четыре часа вода возвращалась. По словам жителей, пробы воды указывают, что она грунтовая. В администрации города со ссылкой на УЖКХ URA.RU сообщили, что эта ливневая канализация территориально входит в придомовую территорию и должна обслуживаться компанией ООО «ЖЭК №2».

«Ранее УК продлила ливневку, но учитывая то, что вопрос так и не был решен,  подключились специалисты МБУ „Благоустройство“. Они не раз выезжали на объект для откачки воды. Работы по отводу воды из придомовой ливневой канализации в общую продолжатся», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В УЖКХ Златоуста отметили, что сотрудники муниципального предприятия помогут соединить придомовую ливневую канализацию с общей. Управляющая компания может пригласить специалистов ЖКХ на комиссию для совместного решения вопроса.

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В Златоусте устранят многолетний потоп дома от нерабочей ливневки. На жалобы жителей ответили в городском управлении ЖКХ. «Наш дом по Калинина, 7 много лет топит вода от ливневки. Она собирается с гор и должна уходить в речку Громатуху, однако до сих пор пройти к подъездам невозможно», — рассказывают жители дома. Горожане указывают, что обращались в местное УЖКХ и им на помощь приезжала техника для откачки воды. Однако каждый раз через четыре часа вода возвращалась. По словам жителей, пробы воды указывают, что она грунтовая. В администрации города со ссылкой на УЖКХ URA.RU сообщили, что эта ливневая канализация территориально входит в придомовую территорию и должна обслуживаться компанией ООО «ЖЭК №2». «Ранее УК продлила ливневку, но учитывая то, что вопрос так и не был решен,  подключились специалисты МБУ „Благоустройство“. Они не раз выезжали на объект для откачки воды. Работы по отводу воды из придомовой ливневой канализации в общую продолжатся», — сообщили в пресс-службе мэрии. В УЖКХ Златоуста отметили, что сотрудники муниципального предприятия помогут соединить придомовую ливневую канализацию с общей. Управляющая компания может пригласить специалистов ЖКХ на комиссию для совместного решения вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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