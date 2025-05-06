«На Красной площади нельзя снимать парад»: рассказы известного челябинского радиоведущего. Фото, видео

«Золотой» голос Челябинска в День радио вспоминает самые яркие истории

07 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сергей Зверев поздравил всех с днем Радио и с Днем Победы Фото: Сергей Зверев День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В России с 1945 года он отмечается 7 мая, а 9 мая — 80 лет со Дня Победы. Многим эти времена расцвета челябинского областного радио запомнились по программе «Утренний диалог», которую в 1987 году стали вести в прямом эфире Ирина Бушуева и Сергей Зверев. О том, как жилось в Советское время, а также — курьезные случаи и веселые байки от челябинского радиожурналиста Сергея Зверева, — в материале URA.RU. О цензуре — 7 мая День радио, а 9 мая — восемьдесят лет Победы. Поздравляю всех с праздниками! В 1985 году, когда было сорок лет Победы в Великой отечественной Войне, мне посчастливилось быть в Москве. Тогда я два месяца там учился, и этот день запомнился очень хорошо. Просто я гулял тогда и поехал в парк имени Горького, там как раз собирались ветераны, а тогда еще представляете ветеранов — 40 лет после войны прошло. Молодые были. Их там было очень много, это было незабываемо. Я фотографировал, даже на импортную цветную пленку. Когда я гулял перед военным парадом — фотографировал технику, танки, которые шли по улице. Потом мне какой-то милиционер говорит — прекрати снимать, и чуть не забрал пленку, — рассказывает URA.RU Зверев. Много лет Сергей Зверев проработал на областном радио. Ныне это «Радио России — Южный Урал», входит в состав гостелерадиокомпании «Южный Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зверев отметил, что сейчас очень много в соцсетях, в контакте расхваливают Советское время. Говорят, что Советский Союз — это прекрасно, как хорошо и здорово было жить в те времена. — Причем в основном это говорят люди, которые тогда не жили. А я жил, у меня получилось так, что примерно часть одну треть я проработал в Советское время и две трети я проработал уже в новейшее время в России. Ну и самое главное конечно это цензура, — отмечает Зверев. Сергей Зверев отметил, что без цензуры в советское время было никуда. Естественно, что-то же самое было и в журналистике. Раз в месяц радиожурналистов собирал цензор и рассказывал, что добавить, а что нельзя говорить, например какие заводы запрещено упоминать. — У нас заводов, закрытых городов, преступности общее количество «не было». Нельзя это было упоминать на самом деле. Ну в общем там такие талмуды, что нельзя было называть, — вспоминает он. О герое-самозванце И все-таки много интересного было в те времена. В начале восьмидесятых годов комитет комсомола Челябинской области организовал поездку группы журналистов в гости к подшефным подводникам, на дизельную подводную лодку. Дислокация — под Мурманском, на Баренцевом море, вспоминает Зверев. — Все, что запомнилось от посещения подлодки — железная теснота. И еще я тогда понял, нет — почувствовал, что такое северные широты. Гуляем по Мурманску. Симпатичный город. В центре дома — сплошь из красного то ли камня, то ли кирпича. Осень. Низкое свинцовое небо. Смеркается, такое чувство, что уже вечер. Смотрю на часы: два часа дня! Как-то не по себе, — делится воспоминаниями Сергей Васильевич. Проводное радио было самым массовым СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оттуда, вспоминает радиожурналист, он привез репортаж, море впечатлений и настоящую тельняшку подводника, которую носил много лет. Причем ездил тогда с ними в Мурманск мужичок лет шестидесяти. Его хорошо знали в обкоме ВЛКСМ. — Он часто выступал в школах, ездил с комсомольскими агитбригадами. Сидел в президиумах конференций и съездов. Во время войны он был «сыном полка», говорил, что даже повоевал. Об этом везде и рассказывал. А в начале девяностых кто-то из журналистов раскопал, что обласканный властью и комсомолом дедуля — самозванец, — вспоминает журналист с улыбкой. Журналист мог добыть даже золото Много необычного было и во времена застоя, тогда журналист мог даже попробовать добыть золото. В угольные шахты Зверев спускался не раз. Вместе с шахтерами переодевался, надевал робу, каску с фонариком, через плечо — самоспасатель (на шахтерском языке — «банка», действительно похож на банку), вспоминает радиожурналист. — Там, внизу, в нескольких сотнях метров под землей, было не очень уютно, сыро. Через час-два с ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя), у которых кончилась смена, поднимался наверх. Душ, обратное переодевание. Самая длинная подземная смена была у меня, пожалуй, в золотоносной шахте Пласта. Многое радиожурналист Сергей Зверев испытал на себе Фото: Сергей Зверев © URA.RU Все примерно то же самое, но, насколько помню, воды поменьше. И когда свет фонаря попадал на стены тоннеля, все сверкало. Мне сказали, что это золотой песок. С бригадой я провел часа три. И чтобы «на своей шкуре» испытать, что значит — добывать золото, напросился помочь. Был молодой, накаченный. Вместе с шахтерами таскал бревна для крепи свода штрека. Записал, по-моему, неплохой репортаж. На прощанье шахтеры подарили мне кусок породы, якобы, золота. Ну-ну! Если там и было золото, то 0,00001 карата, — делится воспоминаниями радиожурналист. Нарочно не придумано А еще Зверев вместе с челябинским профессором Владимиром Помыкаловым написали замечательную книгу «Нарочно не придумано». Там они делятся своими историями. С разрешения Зверева приводим выдержки из книги. Так он вспоминает, как в самом начале своей журналистской деятельности работал в редакции молодежных передач, самой многочисленной на областном радио. Было решено сделать репортаж из рабочего молодежного общежития. Выбрали общежитие ЧТЗ. Корреспондент Татьяна Худышкина взяла с собой на репортаж Зверева. На вахте никого, комнаты пусты. Наконец нашли комнату, где были мужчины. Выяснилось, что приехали все из разных городов. Уже родилась идея репортажа о том, что энтузиасты со всего СССР едут в Челябинск. «И тут кто-то из нас, не помню, я или Татьяна, спрашивает: „А к нам-то надолго?“ — По-разному, когда у кого срок кончится, тогда и отпустят. И только тогда мы поняли, куда попали. Здесь живут не комсомольцы, а зэки, вернее „химики“ (те, кому колонию заменили обязательными работами). Мы с Татьяной, стараясь не сильно меняться в лицах, вежливо сказали: „До свидания, было очень приятно“ и вышли», — пишет Зверев. 10 ноября 1982 года умер генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Народу об этом объявили 11 ноября. В дни трехдневного траура ломались эфирные сетки. Сергей Зверев полон сил и у него еще много историй Фото: Сергей Зверев © URA.RU «Я утречком захожу к нашему главному редактору в кабинет и совершенно без всякой задней мысли, с ясным, но грустным взглядом, спрашиваю: „Иван Сергеевич, а мой журнал выйдет в эфир?“ И наш добрейший Иван Сергеевич Родькин взрывается и посылает меня в нецензурное место. Я сначала удивляюсь. И только потом до меня доходит… Дело в том, что радиожурнал для работников автомобильного транспорта назывался „В добрый путь!“», — вспоминает Зверев в своей книге. И многое еще не рассказано Как отметил известный радиожурналист, в Советском Союзе много, о чем нельзя было рассказывать, и это считалось абсолютно нормальным. Журналисту в такой ситуации точно непросто. Приходилось постоянно придумывать, как найти и рассказать челябинцам закрытую информацию. Как проникнуть на завод с записывающей аппаратурой или зашифровать послание для семьи. И все же даже тогда было время для импровизации, а также — много курьезных случаев и интересных возможностей. Во всяком случае захватывающих и интересных историй точно много осталось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В России с 1945 года он отмечается 7 мая, а 9 мая — 80 лет со Дня Победы. Многим эти времена расцвета челябинского областного радио запомнились по программе «Утренний диалог», которую в 1987 году стали вести в прямом эфире Ирина Бушуева и Сергей Зверев. О том, как жилось в Советское время, а также — курьезные случаи и веселые байки от челябинского радиожурналиста Сергея Зверева, — в материале URA.RU. О цензуре — 7 мая День радио, а 9 мая — восемьдесят лет Победы. Поздравляю всех с праздниками! В 1985 году, когда было сорок лет Победы в Великой отечественной Войне, мне посчастливилось быть в Москве. Тогда я два месяца там учился, и этот день запомнился очень хорошо. Просто я гулял тогда и поехал в парк имени Горького, там как раз собирались ветераны, а тогда еще представляете ветеранов — 40 лет после войны прошло. Молодые были. Их там было очень много, это было незабываемо. Я фотографировал, даже на импортную цветную пленку. Когда я гулял перед военным парадом — фотографировал технику, танки, которые шли по улице. Потом мне какой-то милиционер говорит — прекрати снимать, и чуть не забрал пленку, — рассказывает URA.RU Зверев. Зверев отметил, что сейчас очень много в соцсетях, в контакте расхваливают Советское время. Говорят, что Советский Союз — это прекрасно, как хорошо и здорово было жить в те времена. — Причем в основном это говорят люди, которые тогда не жили. А я жил, у меня получилось так, что примерно часть одну треть я проработал в Советское время и две трети я проработал уже в новейшее время в России. Ну и самое главное конечно это цензура, — отмечает Зверев. Сергей Зверев отметил, что без цензуры в советское время было никуда. Естественно, что-то же самое было и в журналистике. Раз в месяц радиожурналистов собирал цензор и рассказывал, что добавить, а что нельзя говорить, например какие заводы запрещено упоминать. — У нас заводов, закрытых городов, преступности общее количество «не было». Нельзя это было упоминать на самом деле. Ну в общем там такие талмуды, что нельзя было называть, — вспоминает он. О герое-самозванце И все-таки много интересного было в те времена. В начале восьмидесятых годов комитет комсомола Челябинской области организовал поездку группы журналистов в гости к подшефным подводникам, на дизельную подводную лодку. Дислокация — под Мурманском, на Баренцевом море, вспоминает Зверев. — Все, что запомнилось от посещения подлодки — железная теснота. И еще я тогда понял, нет — почувствовал, что такое северные широты. Гуляем по Мурманску. Симпатичный город. В центре дома — сплошь из красного то ли камня, то ли кирпича. Осень. Низкое свинцовое небо. Смеркается, такое чувство, что уже вечер. Смотрю на часы: два часа дня! Как-то не по себе, — делится воспоминаниями Сергей Васильевич. Оттуда, вспоминает радиожурналист, он привез репортаж, море впечатлений и настоящую тельняшку подводника, которую носил много лет. Причем ездил тогда с ними в Мурманск мужичок лет шестидесяти. Его хорошо знали в обкоме ВЛКСМ. — Он часто выступал в школах, ездил с комсомольскими агитбригадами. Сидел в президиумах конференций и съездов. Во время войны он был «сыном полка», говорил, что даже повоевал. Об этом везде и рассказывал. А в начале девяностых кто-то из журналистов раскопал, что обласканный властью и комсомолом дедуля — самозванец, — вспоминает журналист с улыбкой. Журналист мог добыть даже золото Много необычного было и во времена застоя, тогда журналист мог даже попробовать добыть золото. В угольные шахты Зверев спускался не раз. Вместе с шахтерами переодевался, надевал робу, каску с фонариком, через плечо — самоспасатель (на шахтерском языке — «банка», действительно похож на банку), вспоминает радиожурналист. — Там, внизу, в нескольких сотнях метров под землей, было не очень уютно, сыро. Через час-два с ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя), у которых кончилась смена, поднимался наверх. Душ, обратное переодевание. Самая длинная подземная смена была у меня, пожалуй, в золотоносной шахте Пласта. Все примерно то же самое, но, насколько помню, воды поменьше. И когда свет фонаря попадал на стены тоннеля, все сверкало. Мне сказали, что это золотой песок. С бригадой я провел часа три. И чтобы «на своей шкуре» испытать, что значит — добывать золото, напросился помочь. Был молодой, накаченный. Вместе с шахтерами таскал бревна для крепи свода штрека. Записал, по-моему, неплохой репортаж. На прощанье шахтеры подарили мне кусок породы, якобы, золота. Ну-ну! Если там и было золото, то 0,00001 карата, — делится воспоминаниями радиожурналист. Нарочно не придумано А еще Зверев вместе с челябинским профессором Владимиром Помыкаловым написали замечательную книгу «Нарочно не придумано». Там они делятся своими историями. С разрешения Зверева приводим выдержки из книги. Так он вспоминает, как в самом начале своей журналистской деятельности работал в редакции молодежных передач, самой многочисленной на областном радио. Было решено сделать репортаж из рабочего молодежного общежития. Выбрали общежитие ЧТЗ. Корреспондент Татьяна Худышкина взяла с собой на репортаж Зверева. На вахте никого, комнаты пусты. Наконец нашли комнату, где были мужчины. Выяснилось, что приехали все из разных городов. Уже родилась идея репортажа о том, что энтузиасты со всего СССР едут в Челябинск. «И тут кто-то из нас, не помню, я или Татьяна, спрашивает: „А к нам-то надолго?“ — По-разному, когда у кого срок кончится, тогда и отпустят. И только тогда мы поняли, куда попали. Здесь живут не комсомольцы, а зэки, вернее „химики“ (те, кому колонию заменили обязательными работами). Мы с Татьяной, стараясь не сильно меняться в лицах, вежливо сказали: „До свидания, было очень приятно“ и вышли», — пишет Зверев. 10 ноября 1982 года умер генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Народу об этом объявили 11 ноября. В дни трехдневного траура ломались эфирные сетки. «Я утречком захожу к нашему главному редактору в кабинет и совершенно без всякой задней мысли, с ясным, но грустным взглядом, спрашиваю: „Иван Сергеевич, а мой журнал выйдет в эфир?“ И наш добрейший Иван Сергеевич Родькин взрывается и посылает меня в нецензурное место. Я сначала удивляюсь. И только потом до меня доходит… Дело в том, что радиожурнал для работников автомобильного транспорта назывался „В добрый путь!“», — вспоминает Зверев в своей книге. И многое еще не рассказано Как отметил известный радиожурналист, в Советском Союзе много, о чем нельзя было рассказывать, и это считалось абсолютно нормальным. Журналисту в такой ситуации точно непросто. Приходилось постоянно придумывать, как найти и рассказать челябинцам закрытую информацию. Как проникнуть на завод с записывающей аппаратурой или зашифровать послание для семьи. И все же даже тогда было время для импровизации, а также — много курьезных случаев и интересных возможностей. Во всяком случае захватывающих и интересных историй точно много осталось.