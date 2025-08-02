02 августа 2025

В коме и без имени: в Челябинске ищут родных найденного без сознания мужчины. Фото

В Челябинске ищут родных мужчины, впавшего в кому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Когда мужчину нашли, он был без документов и не приходил в сознание
Когда мужчину нашли, он был без документов и не приходил в сознание Фото:

В Челябинске на улице Энергетиков, 36, обнаружен мужчина без сознания, его личность установить не удалось. Пострадавший находится в коме. Медики ищут его родственников. Об этом URA.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

«25 июля в Челябинске по ул. Энергетиков, 36 был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, данные которого неизвестны. В настоящее время пострадавший находится в коме», — рассказали активисты отряда.

Поисковый отряд обращается к жителям города с просьбой откликнуться тем, кто располагает какой-либо информацией о личности пострадавшего. За информацией можно обращаться по следующим номерам: +7 (982) 343-79-93 — Александр, координатор, и +7 (908) 048-50-49 — Наталья, информационный организатор.

Мужчину нашли на улице без сознания
Мужчину нашли на улице без сознания
Фото:

Ранее в Челябинской области также происходили случаи, когда личности пострадавших устанавливались с трудом: так, на озере Аргази спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака, которого долгое время искали после его исчезновения во время рыбалки. Тогда мужчину также удалось опознать только после проведения поисковых мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Энергетиков, 36, обнаружен мужчина без сознания, его личность установить не удалось. Пострадавший находится в коме. Медики ищут его родственников. Об этом URA.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». «25 июля в Челябинске по ул. Энергетиков, 36 был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, данные которого неизвестны. В настоящее время пострадавший находится в коме», — рассказали активисты отряда. Поисковый отряд обращается к жителям города с просьбой откликнуться тем, кто располагает какой-либо информацией о личности пострадавшего. За информацией можно обращаться по следующим номерам: +7 (982) 343-79-93 — Александр, координатор, и +7 (908) 048-50-49 — Наталья, информационный организатор. Ранее в Челябинской области также происходили случаи, когда личности пострадавших устанавливались с трудом: так, на озере Аргази спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака, которого долгое время искали после его исчезновения во время рыбалки. Тогда мужчину также удалось опознать только после проведения поисковых мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...