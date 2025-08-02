В Челябинске на улице Энергетиков, 36, обнаружен мужчина без сознания, его личность установить не удалось. Пострадавший находится в коме. Медики ищут его родственников. Об этом URA.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».
«25 июля в Челябинске по ул. Энергетиков, 36 был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, данные которого неизвестны. В настоящее время пострадавший находится в коме», — рассказали активисты отряда.
Поисковый отряд обращается к жителям города с просьбой откликнуться тем, кто располагает какой-либо информацией о личности пострадавшего. За информацией можно обращаться по следующим номерам: +7 (982) 343-79-93 — Александр, координатор, и +7 (908) 048-50-49 — Наталья, информационный организатор.
Ранее в Челябинской области также происходили случаи, когда личности пострадавших устанавливались с трудом: так, на озере Аргази спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака, которого долгое время искали после его исчезновения во время рыбалки. Тогда мужчину также удалось опознать только после проведения поисковых мероприятий.
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