02 августа 2025

В Челябинске на две недели изменят движение транспорта на АМЗ. Схема

В Челябинске на две недели изменят движение транспорта на АМЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на АМЗ изменят из-за строительства сетей
Движение на АМЗ изменят из-за строительства сетей Фото:

С 4 по 19 августа в поселке АМЗ Челябинска изменится схема движения транспорта из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.

«Временные ограничения затронут проезд возле дома №23 на улице Днепропетровской, где будет перекрыта правая полоса движения в направлении от улицы Блюхера к улице Чарчана. Работы по прокладке новых тепловых и водопроводных сетей будут вестись ежедневно с 9:00 до 23:00 и необходимы для модернизации коммунальной инфраструктуры поселка», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Автомобилистам также рекомендуется заранее планировать поездки, так как в зоне ремонта возможны затруднения движения, особенно в часы пик. Администрация советует использовать альтернативные маршруты или скорректировать время отправления, чтобы минимизировать риски задержек.

Движение в поселке АМЗ будет частично ограничено
Движение в поселке АМЗ будет частично ограничено
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С 4 по 19 августа в поселке АМЗ Челябинска изменится схема движения транспорта из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. «Временные ограничения затронут проезд возле дома №23 на улице Днепропетровской, где будет перекрыта правая полоса движения в направлении от улицы Блюхера к улице Чарчана. Работы по прокладке новых тепловых и водопроводных сетей будут вестись ежедневно с 9:00 до 23:00 и необходимы для модернизации коммунальной инфраструктуры поселка», — уточнили в пресс-службе мэрии. Автомобилистам также рекомендуется заранее планировать поездки, так как в зоне ремонта возможны затруднения движения, особенно в часы пик. Администрация советует использовать альтернативные маршруты или скорректировать время отправления, чтобы минимизировать риски задержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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