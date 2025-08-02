В Челябинске на две недели изменят движение транспорта на АМЗ

С 4 по 19 августа в поселке АМЗ Челябинска изменится схема движения транспорта из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.
«Временные ограничения затронут проезд возле дома №23 на улице Днепропетровской, где будет перекрыта правая полоса движения в направлении от улицы Блюхера к улице Чарчана. Работы по прокладке новых тепловых и водопроводных сетей будут вестись ежедневно с 9:00 до 23:00 и необходимы для модернизации коммунальной инфраструктуры поселка», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Автомобилистам также рекомендуется заранее планировать поездки, так как в зоне ремонта возможны затруднения движения, особенно в часы пик. Администрация советует использовать альтернативные маршруты или скорректировать время отправления, чтобы минимизировать риски задержек.
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