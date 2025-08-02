02 августа 2025

На челябинском озере пьяная пара устроила поножовщину и ударила полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебошир и его подруга пытались оказать сопротивление правоохранительным органам
Дебошир и его подруга пытались оказать сопротивление правоохранительным органам Фото:

На базе отдыха на озере Сугояк, что находится в 50-ти километрах от Челябинска, перепившая пара поругалась с соседями по домику. После конфликта мужчина взялся за нож, а его спутница ударила по лицу сотрудника полиции, который прибыл утихомирить дебоширов.

«Пара нетрезвых граждан поругалась с соседями по домику. Дошло до того, что зачинщик конфликта схватился за нож. Администратор вызвала экипаж „варягов“. Хулиганы сдаваться без боя не собирались — они бросались на бойцов ГБР и окружающих», — сообщает пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В итоге гражданин с ножом был обезврежен. А его спутница ударила по лицу одного из сотрудников полиции, которые подоспели «принять на борт» задержанных. В ЧОП отмечают, что участники потасовки нанесли друг другу телесные повреждения, но серьёзно никто не пострадал.

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На базе отдыха на озере Сугояк, что находится в 50-ти километрах от Челябинска, перепившая пара поругалась с соседями по домику. После конфликта мужчина взялся за нож, а его спутница ударила по лицу сотрудника полиции, который прибыл утихомирить дебоширов. «Пара нетрезвых граждан поругалась с соседями по домику. Дошло до того, что зачинщик конфликта схватился за нож. Администратор вызвала экипаж „варягов“. Хулиганы сдаваться без боя не собирались — они бросались на бойцов ГБР и окружающих», — сообщает пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В итоге гражданин с ножом был обезврежен. А его спутница ударила по лицу одного из сотрудников полиции, которые подоспели «принять на борт» задержанных. В ЧОП отмечают, что участники потасовки нанесли друг другу телесные повреждения, но серьёзно никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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