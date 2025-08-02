На челябинском озере пьяная пара устроила поножовщину и ударила полицейского

На базе отдыха на озере Сугояк, что находится в 50-ти километрах от Челябинска, перепившая пара поругалась с соседями по домику. После конфликта мужчина взялся за нож, а его спутница ударила по лицу сотрудника полиции, который прибыл утихомирить дебоширов.
«Пара нетрезвых граждан поругалась с соседями по домику. Дошло до того, что зачинщик конфликта схватился за нож. Администратор вызвала экипаж „варягов“. Хулиганы сдаваться без боя не собирались — они бросались на бойцов ГБР и окружающих», — сообщает пресс-служба ЧОП «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В итоге гражданин с ножом был обезврежен. А его спутница ударила по лицу одного из сотрудников полиции, которые подоспели «принять на борт» задержанных. В ЧОП отмечают, что участники потасовки нанесли друг другу телесные повреждения, но серьёзно никто не пострадал.
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