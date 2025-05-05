Великобритания разрабатывает обновленный «план национальной защиты» на случай вооруженного столкновения, опасаясь возможного нападения со стороны враждебных государств, в частности России. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. Новый документ определит порядок действий правительства в первые дни после атаки, включая защиту членов кабинета министров, королевской семьи, вопросы общественного вещания и создание запасов ресурсов.
По данным издания, «в секретном досье будет определено, как правительство отреагирует на объявление войны», а также будут проработаны такие темы, как организация бункеров для высших должностных лиц, обеспечение государственной связи и формирование стратегических резервов. В материале The Daily Telegraph отмечается, что новый план охватывает несколько сценариев, включая нападение с применением обычных и ядерных вооружений. Впервые также рассматривается сценарий кибернетической войны — в 2005 году, когда действующий план только создавался, киберугрозы не считались значимым риском.
В новом плане особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры и информационных систем страны. Документ не предназначен для публичного распространения — его детали останутся засекреченными во избежание утечки стратегически важных сведений.
Финансовый аналитик и политический обозреватель Алекс Крайнер в ходе выступления на YouTube выразил мнение, что модернизация вооруженных сил Европы не обеспечит ей преимущества в случае возможного конфликта с Россией. По словам эксперта, европейские государства не располагают армией, способной эффективно вести боевые действия, поскольку на протяжении длительного времени они полагались на поставки вооружений из США.
Крайнер также подчеркнул, что для обеспечения собственной обороноспособности европейским странам потребуется создавать транспортную логистику и системы спутниковой связи практически с нуля. В качестве примера эксперт привел данные по стоимости производства боеприпасов: по его оценкам, изготовление 152-мм снаряда в России обходится примерно в 500 долларов, в то время как аналогичный снаряд калибра 155 мм, произведенный в Европе, стоит порядка 8 тысяч долларов, что примерно в 16 раз дороже, передает RT.
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