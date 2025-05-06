Жога и Паслер зажгли в Среднеуральске Вечный огонь — вместе с десятками других городов

Уральский полпред президента РФ Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер зажгли в Среднеуральске Вечный огонь — одновременно с 79 другими городами. Среднеуральск принял участие во всероссийской акции «Храним огонь победы вместе», передает корреспондент URA.RU.
Вечный огонь зажгли на мемориале среднеуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он открылся в городе в 1967 году, а сейчас к нему построили газопровод и установили газогорелочное устройство. Частицу пламени для зажжения доставили с Широкореченского военно-мемориального комплекса в Екатеринбурге.
«Сегодня по-настоящему торжественный момент для нас, для жителей Среднеуральска. Я очень горд, что буквально чуть больше года назад нам была поставлена задача провести газ на этот мемориал. И сегодня мы присутствуем на этом историческом событии», — приветствовал среднеуральцев и гостей мэр Алексей Стасенок.
По видеосвязи транслировалась церемония с Невского мемориала «Журавли» в Санкт-Петербурге, где Вечный огонь загорелся впервые. Слово дали и регионам.
«Для всего Уральского федерального округа большая честь в 80-летие Великой Победы принимать эстафету вечного огня, огня компании „Газпром“. В годы Великой Отечественной войны из небольшого Среднеуральска на фронт ушли порядка двух тысяч человек. Каждый третий из них, к сожалению, не вернулся… Сначала в 2015 году на Мемориале зажгли огонь памяти. А сегодня мы сделаем его действительно вечным — теперь он будет гореть всегда», — выступил Жога.
Паслер в своей речи напомнил, что Свердловская область внесла огромный вклад в достижение победы. «Все города и сёла, все предприятия в годы войны стали единым трудовым фронтом, крепким, мужественным и непобедимым. В их ряду, конечно же, город Среднеуральск… Вечный огонь, который вспыхнет сегодня по всей России, это наша живая память. Это выражение нашей искренней и глубокой благодарности поколению победителей, нашим дорогим ветеранам», — выступил Паслер.
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