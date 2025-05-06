Челябинка приковала себя наручниками к рулю, чтобы избежать эвакуации авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина достала наручники из бардачка и приковала себя к рулю
Женщина достала наручники из бардачка и приковала себя к рулю Фото:

В Челябинске автоледи, пытаясь спасти свой автомобиль от эвакуации, приковала себя наручниками к рулю. Метод сработал: как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, транспортное средство даме вернули.

«Инцидент произошел на улице Труда. Автомобиль уже был погружен, когда появилась женщина-водитель. Она села в салон. Инспектора ДПС вернули ей транспортное средство», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

Там отметили, что полностью выйти сухой из ситуации у женщины не получилось. В ее отношении составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

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В Челябинске автоледи, пытаясь спасти свой автомобиль от эвакуации, приковала себя наручниками к рулю. Метод сработал: как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, транспортное средство даме вернули. «Инцидент произошел на улице Труда. Автомобиль уже был погружен, когда появилась женщина-водитель. Она села в салон. Инспектора ДПС вернули ей транспортное средство», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Там отметили, что полностью выйти сухой из ситуации у женщины не получилось. В ее отношении составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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