Челябинка приковала себя наручниками к рулю, чтобы избежать эвакуации авто

В Челябинске автоледи, пытаясь спасти свой автомобиль от эвакуации, приковала себя наручниками к рулю. Метод сработал: как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, транспортное средство даме вернули.
«Инцидент произошел на улице Труда. Автомобиль уже был погружен, когда появилась женщина-водитель. Она села в салон. Инспектора ДПС вернули ей транспортное средство», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
Там отметили, что полностью выйти сухой из ситуации у женщины не получилось. В ее отношении составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).
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