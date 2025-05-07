Часть российских спортсменов допустили к участию в чемпионатах Европы

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам принимать участие в чемпионатах мира и Европы по фехтованию в командных соревнованиях. Об этом говорится в официальном сообщении организации.
«Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на сообщение федерации.
Ранее российские спортсмены неоднократно сталкивались с отказами в допуске к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Сами спортсмены из РФ подчеркивали необходимость участия россиян под государственным флагом.
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