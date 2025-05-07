Часть российских спортсменов допустили к участию в чемпионатах Европы

FIE разрешила спортсменам РФ участвовать в чемпионатах Европы по фехтованию
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Российских фехтовальщиков допустили до участия в командных соревнованиях в чемпионатах Европы
Российских фехтовальщиков допустили до участия в командных соревнованиях в чемпионатах Европы Фото:

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам принимать участие в чемпионатах мира и Европы по фехтованию в командных соревнованиях. Об этом говорится в официальном сообщении организации. 

«Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на сообщение федерации. 

Ранее российские спортсмены неоднократно сталкивались с отказами в допуске к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Сами спортсмены из РФ подчеркивали необходимость участия россиян под государственным флагом. 

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Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам принимать участие в чемпионатах мира и Европы по фехтованию в командных соревнованиях. Об этом говорится в официальном сообщении организации.  «Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на сообщение федерации.  Ранее российские спортсмены неоднократно сталкивались с отказами в допуске к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Сами спортсмены из РФ подчеркивали необходимость участия россиян под государственным флагом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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