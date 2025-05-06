06 мая 2025

Спасатели предупреждают о риске новых затоплений в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС предупредило о риске новых подтоплений в Сургуте
МЧС предупредило о риске новых подтоплений в Сургуте Фото:

МЧС предупреждает о риске новых подтоплений в Сургуте из-за продолжающегося роста уровня воды в реке Черная Речка. По данным на 7 мая, вода уже залила 14 земельных участков в СОТ «Газовик», а к 8 мая могут быть затоплены еще 26. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«На 7 мая подтоплено 14 земельных участков в СОТ „Газовик“ города Сургут, уровень воды в реке Обь 668 (+6). На 8 мая при дальнейшем росте уровня воды в реке Черная Речка в СНТ „Газовик“ города Сургута возможно затопление еще 26 земельных участков», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Паводок также затронул Сургутский и Нефтеюганский районы. В поселке Тайлакова на данный момент подтоплены 9 участков и 1 дом, в поселке Салым — 3 участка. Уровень рек Большой Юган и Вандрас продолжает расти, но угрозы для жизни населения нет.

Ранее URA.RU писало, что в СНТ «Газовик» уже произошли подтопления из-за повышения уровня воды в реке Черная, и спасатели проводили работы по расчистке русла от ледяных заторов для стабилизации ситуации. Также сообщалось о подтоплении 23 приусадебных участков в Сургуте и Сургутском районе из-за разлива рек, при этом отмечалось увеличение числа затопленных территорий за последние сутки.

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МЧС предупреждает о риске новых подтоплений в Сургуте из-за продолжающегося роста уровня воды в реке Черная Речка. По данным на 7 мая, вода уже залила 14 земельных участков в СОТ «Газовик», а к 8 мая могут быть затоплены еще 26. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «На 7 мая подтоплено 14 земельных участков в СОТ „Газовик“ города Сургут, уровень воды в реке Обь 668 (+6). На 8 мая при дальнейшем росте уровня воды в реке Черная Речка в СНТ „Газовик“ города Сургута возможно затопление еще 26 земельных участков», — сообщили в региональном управлении МЧС. Паводок также затронул Сургутский и Нефтеюганский районы. В поселке Тайлакова на данный момент подтоплены 9 участков и 1 дом, в поселке Салым — 3 участка. Уровень рек Большой Юган и Вандрас продолжает расти, но угрозы для жизни населения нет. Ранее URA.RU писало, что в СНТ «Газовик» уже произошли подтопления из-за повышения уровня воды в реке Черная, и спасатели проводили работы по расчистке русла от ледяных заторов для стабилизации ситуации. Также сообщалось о подтоплении 23 приусадебных участков в Сургуте и Сургутском районе из-за разлива рек, при этом отмечалось увеличение числа затопленных территорий за последние сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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