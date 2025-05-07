Курьеры «Пятерочки» и «Перекрестка» не могут доставить заказ из-за проблем с интернетом

Курьеры торговых сетей X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») не могут доставить заказы в Москве из-за перебоев с интернет-соединением. Как уточнили в пресс-службе компании, из-за технических сложностей среднее время доставки увеличилось примерно на 20 минут.
«Мы активно работаем над оптимизацией процессов, чтобы минимизировать влияние этих перебоев на наших клиентов и курьеров. В настоящее время среднее время доставки в условиях нестабильной связи увеличивается примерно на 20 минут", — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит RT. Представители компании также уточнили, что для курьеров, оказавшихся в простое по техническим причинам, будут предусмотрены компенсационные выплаты.
Ранее жители Москвы жаловались на перебои в работе различных онлайн-сервисов, включая службы доставки, такси и операторов связи. В пресс-службах Сбербанка и ВТБ уже предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов, POS-терминалов и банковских приложений. Также возможны трудности с оплатой и переводами через Систему быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая. Помимо этого, 7 и 9 мая частично ограничат работу такси, каршеринга, кикшеринга, электросамокатов и велосипедов из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы.
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