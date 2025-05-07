07 мая 2025

Кухарук и Ряшин проверили готовность Ханты-Мансийска к празднованию дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске в параде будет задействовано 12 строевых коробок
В Ханты-Мансийске в параде будет задействовано 12 строевых коробок Фото:

Губернатор Югры руслан Кухарук и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин проверили готовность окружной столицы к празднованию 9 мая. В городе трудовой славы прошла генеральная репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Вместе с Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком проверили готовность окружной столицы к празднованию 9 мая. Приняли участие в генеральной репетиции парада в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала в своем telegram-канале Максим Ряшин. В параде будет задействовано 12 строевых коробок — это свыше полутысячи человек личного состава.

К репетиции марша присоединились студенты, кадеты и юнармейцы. Построение будет сопровождать игра барабанщиц.

Особое внимание власти города уделили безопасности. Помимо ограждений, арочных и ручных металлодетекторов в День Победы будут дежурить сотрудники полиции, волонтеры, добровольные дружины.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в честь празднования 80-летия Великой Победы авиационная пилотажная группа «Барсы» совершит полет над несколькими городами региона. В небо поднимутся семь самолетов с портретами ветеранов.

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Губернатор Югры руслан Кухарук и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин проверили готовность окружной столицы к празднованию 9 мая. В городе трудовой славы прошла генеральная репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Вместе с Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком проверили готовность окружной столицы к празднованию 9 мая. Приняли участие в генеральной репетиции парада в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала в своем telegram-канале Максим Ряшин. В параде будет задействовано 12 строевых коробок — это свыше полутысячи человек личного состава. К репетиции марша присоединились студенты, кадеты и юнармейцы. Построение будет сопровождать игра барабанщиц. Особое внимание власти города уделили безопасности. Помимо ограждений, арочных и ручных металлодетекторов в День Победы будут дежурить сотрудники полиции, волонтеры, добровольные дружины. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в честь празднования 80-летия Великой Победы авиационная пилотажная группа «Барсы» совершит полет над несколькими городами региона. В небо поднимутся семь самолетов с портретами ветеранов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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