Кухарук и Ряшин проверили готовность Ханты-Мансийска к празднованию дня Победы

Губернатор Югры руслан Кухарук и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин проверили готовность окружной столицы к празднованию 9 мая. В городе трудовой славы прошла генеральная репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Вместе с Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком проверили готовность окружной столицы к празднованию 9 мая. Приняли участие в генеральной репетиции парада в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала в своем telegram-канале Максим Ряшин. В параде будет задействовано 12 строевых коробок — это свыше полутысячи человек личного состава.
К репетиции марша присоединились студенты, кадеты и юнармейцы. Построение будет сопровождать игра барабанщиц.
Особое внимание власти города уделили безопасности. Помимо ограждений, арочных и ручных металлодетекторов в День Победы будут дежурить сотрудники полиции, волонтеры, добровольные дружины.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в честь празднования 80-летия Великой Победы авиационная пилотажная группа «Барсы» совершит полет над несколькими городами региона. В небо поднимутся семь самолетов с портретами ветеранов.
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