В Екатеринбурге перекрыли центр города в преддверии празднования Дня Победы. C 00:00 в праздник 9 мая улицы в центре будут полностью недоступны для автомобилей.
Перекрытия будут: по улицам 8 Марта (Малышева — Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (8 Марта — Челюскинцев), Толмачева (Ленина — Первомайская), Царская (Николая Никонова — Дзержинского), Первомайская (Карла Либкнехта — Пролетарская), Горького (Малышева — Пушкина), Воеводина (Малышева — Ленина), Вайнера (Антона Валека — Ленина), Урицкого (Антона Валека — площадь 1905 года), Володарского (Антона Валека — площадь 1905 года), Банковский (Малышева — Театральный) и дорога от Николая Никонова до ККТ «Космос».
Также в связи с проведением технических работ, с 06:00 9 мая до 06:00 10 мая вход пассажиров на станцию «Уралмаш» через вестибюль №1 будет временно закрыт. Как передает екатеринбургский метрополитен, проход на станцию будет осуществляться через вестибюль №2, расположенный со стороны ДК Лаврова.
Полный список и карту перекрытий вы сможете найти в материале URA.RU. В центре также временно перестанет работать интернет — есть карта территории, где отключат связь. Программа мероприятий в праздник также доступна на сайте.
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