Екатеринбуржцев угостят устрицами и изысканными напитками: афиша на майские праздники

В Екатеринбурге пройдет бесплатный винный фестиваль

06 мая 2025 в 19:08 Размер текста - 17 +

Вход на мероприятия, где будут деликатесы, бесплатный Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге пройдет винный фестиваль, где можно будет попробовать устрицы и другие деликатесы, а вход на него — бесплатный. Также в длинные майские праздники горожане смогут отправиться на сплав, поесть солдатскую кашу или сходить на шоу «Импровизаторы». Какие интересные события пройдут с 8 по 11 мая — в афише URA.RU. 8 мая Экскурсия «Разведчик Николай Кузнецов и иноспециалисты Уралмаша» Горожан приглашают узнать о самом знаменитом разведчике Великой Отечественной войны. Участникам экскурсии расскажут, как Кузнецову удалось стать «своим» среди немцев, почему он покорял женщин, о его работе на Уралмашзаводе и многое другое. Также экскурсовод Анастасия Печерских расскажет об улицах Уральских рабочих, Ильича, Авангардной, Кузнецова и Калинина и ансамбле площади Первой пятилетки. Начало в 13:00, билет стоит 700 рублей. 18+ Катамараны участникам предоставят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сплав по реке Ай Для активных екатеринбуржцев проект «Райсплав» предлагает отправиться в трехдневный сплав. В программе — экскурсии в пещеры Кургазак, Палласа, Сикияз-Тамак, на Сухие водопады и Большие Айские Притесы, огненное шоу, дискотека, посиделки у костра, трехразовое питание, кемпинг на живописном участке реки, для детей подготовят игры и развлечения. Палатки, спальники и прочее оборудование предоставят. Место на одного человека стоит 7500 рублей, подробности стоит уточнять у организаторов. 0+ Мастер-класс по созданию крема Участникам расскажут о мире ароматов, а после предложат смешать наиболее понравившиеся с основой, затем крем упакуют в тюбик. В финале пройдет и инструктаж, как ухаживать за руками, правильно наносить крем и хранить его. Начало в 19:00, стоимость — 1900 рублей. 6+ 9 Мая Выставка «Урал: горячее сердце победы!» Проект посвящен роли энергетиков в годы Великой Отечественной войны. Гости узнают о трудностях профессии, увидят уникальные архивы. Экспозиция находится в «Синара Центре», вход бесплатный с 10:00 до 21:00. 12+ Кашей будут угощать бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU День Победы в Veer Mall В торговом центре с 13:00 будут угощать солдатской кашей, у главного входа в 14:00 начнется концерт Ансамбля песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны РФ. Тем временем в «Атриуме» в 15:30 стартует выступление коллектива «Вдохновение», в 22:00 запустят салют. Вход бесплатный. 0+ День Победы в «Карнавале» На 1 этаже торгового центра около фонтана в 14:00 пройдет флешмоб, а также выступит хор «Доместик» и школа танцев «ГОУ! Ивент». В галерее на 2 этаже откроется выставка музея ВДВ «Крылатая гвардия», а на 3 этаже в 13:00 начнется праздничный концерт, где выступят танцевальный коллектив «Солнечные зайчики», студия вокала «Звездный час» и вокалистка Светлана Котова. Вход свободный. 0+ 10 мая Бесплатные кинопоказы в Свердловской киностудии В Большом павильоне устроят киносеансы. В 14:00 покажут «Сын полка», в 17:00 — фильм «Перед рассветом». Вход свободный, но нужна регистрация. 18+ На концерт, посвященный 80-летию Победы может попасть любой желающий Фото: Размик Закарян © URA.RU Ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!» В Sound Park воспроизведут эпоху 40-х на фронтовом грузовике. Героями станут эвакуированные в Свердловск Майя Плисецкая, Агния Барто и другие. Зрители смогут послушать джаз и увидят театральные номера. Начало в 16:00, вход свободный, нужна регистрация. 6+ Арт-терапевтическая встреча В Музее Андеграунда пройдет встреча с психологом Ириной Севериной. Она научит участников обращаться к своей тени и внутренним миром. Начало — в 16:00, вход стоит 900 рублей. 18+ 11 мая Шоу «Импровизаторы» Комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун приедут со своим знаменитым шоу, где будут выступать без сценария и подготовки. Билеты разлетаютсябыстро, особенно самые дорогие в грандпартере. Места стоят от 1200 рублей, начало в 19:00. 18+ Футболисты сыграют в последний праздничный выходной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Матч ФК «Урал» и ФК «Уфа» Клубы встретятся на «Екатеринбург Арене», карта болельщика для покупки билета не нужна. Начало в 16:00, вход — от 200 рублей. 0+ Винный фестиваль В «Синара Центре» устроят массовую дегустацию изысканных вин, сидра, пива, сыров, мяса и устриц. Также будет музыкальное сопровождение, чтение стихов, ярмарка ручных изделий. Начало в 11:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. 18+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пройдет винный фестиваль, где можно будет попробовать устрицы и другие деликатесы, а вход на него — бесплатный. Также в длинные майские праздники горожане смогут отправиться на сплав, поесть солдатскую кашу или сходить на шоу «Импровизаторы». Какие интересные события пройдут с 8 по 11 мая — в афише URA.RU. Экскурсия «Разведчик Николай Кузнецов и иноспециалисты Уралмаша» Горожан приглашают узнать о самом знаменитом разведчике Великой Отечественной войны. Участникам экскурсии расскажут, как Кузнецову удалось стать «своим» среди немцев, почему он покорял женщин, о его работе на Уралмашзаводе и многое другое. Также экскурсовод Анастасия Печерских расскажет об улицах Уральских рабочих, Ильича, Авангардной, Кузнецова и Калинина и ансамбле площади Первой пятилетки. Начало в 13:00, билет стоит 700 рублей. 18+ Сплав по реке Ай Для активных екатеринбуржцев проект «Райсплав» предлагает отправиться в трехдневный сплав. В программе — экскурсии в пещеры Кургазак, Палласа, Сикияз-Тамак, на Сухие водопады и Большие Айские Притесы, огненное шоу, дискотека, посиделки у костра, трехразовое питание, кемпинг на живописном участке реки, для детей подготовят игры и развлечения. Палатки, спальники и прочее оборудование предоставят. Место на одного человека стоит 7500 рублей, подробности стоит уточнять у организаторов. 0+ Мастер-класс по созданию крема Участникам расскажут о мире ароматов, а после предложат смешать наиболее понравившиеся с основой, затем крем упакуют в тюбик. В финале пройдет и инструктаж, как ухаживать за руками, правильно наносить крем и хранить его. Начало в 19:00, стоимость — 1900 рублей. 6+ Выставка «Урал: горячее сердце победы!» Проект посвящен роли энергетиков в годы Великой Отечественной войны. Гости узнают о трудностях профессии, увидят уникальные архивы. Экспозиция находится в «Синара Центре», вход бесплатный с 10:00 до 21:00. 12+ День Победы в Veer Mall В торговом центре с 13:00 будут угощать солдатской кашей, у главного входа в 14:00 начнется концерт Ансамбля песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны РФ. Тем временем в «Атриуме» в 15:30 стартует выступление коллектива «Вдохновение», в 22:00 запустят салют. Вход бесплатный. 0+ День Победы в «Карнавале» На 1 этаже торгового центра около фонтана в 14:00 пройдет флешмоб, а также выступит хор «Доместик» и школа танцев «ГОУ! Ивент». В галерее на 2 этаже откроется выставка музея ВДВ «Крылатая гвардия», а на 3 этаже в 13:00 начнется праздничный концерт, где выступят танцевальный коллектив «Солнечные зайчики», студия вокала «Звездный час» и вокалистка Светлана Котова. Вход свободный. 0+ Бесплатные кинопоказы в Свердловской киностудии В Большом павильоне устроят киносеансы. В 14:00 покажут «Сын полка», в 17:00 — фильм «Перед рассветом». Вход свободный, но нужна регистрация. 18+ Ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!» В Sound Park воспроизведут эпоху 40-х на фронтовом грузовике. Героями станут эвакуированные в Свердловск Майя Плисецкая, Агния Барто и другие. Зрители смогут послушать джаз и увидят театральные номера. Начало в 16:00, вход свободный, нужна регистрация. 6+ Арт-терапевтическая встреча В Музее Андеграунда пройдет встреча с психологом Ириной Севериной. Она научит участников обращаться к своей тени и внутренним миром. Начало — в 16:00, вход стоит 900 рублей. 18+ Шоу «Импровизаторы» Комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун приедут со своим знаменитым шоу, где будут выступать без сценария и подготовки. Билеты разлетаютсябыстро, особенно самые дорогие в грандпартере. Места стоят от 1200 рублей, начало в 19:00. 18+ Матч ФК «Урал» и ФК «Уфа» Клубы встретятся на «Екатеринбург Арене», карта болельщика для покупки билета не нужна. Начало в 16:00, вход — от 200 рублей. 0+ Винный фестиваль В «Синара Центре» устроят массовую дегустацию изысканных вин, сидра, пива, сыров, мяса и устриц. Также будет музыкальное сопровождение, чтение стихов, ярмарка ручных изделий. Начало в 11:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. 18+