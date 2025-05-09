Бастрыкин взял на контроль ситуацию с падением пенсионерки в пермском автобусе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о падении пенсионерки из Прикамья. Инцидент произошел на автобусной остановке в Березниках, передает пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Березниках. В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка по данному факту», — указано в telegram-канале СКР.
Судя по постам в соцсети, это произошло 7 мая. Предварительно, водитель автобуса, не убедившись в том, что пассажиры завершили посадку и высадку, начал движение. В результате чего пожилая женщина упала на проезжую часть, ударившись рукой.
Ранее URA.RU писало о происшествии на Стахановском кольце в Перми, где водитель автобуса высадил всех пассажиров после столкновения с легковым автомобилем. Редакции в городском дептрансе завили, что это было не ДТП.
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