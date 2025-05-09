09 мая 2025

Кровавый иммерсивный спектакль собрал тысячи екатеринбуржцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль располагался на Плотинке
Спектакль располагался на Плотинке Фото:

В Екатеринбурге 8 и 9 мая состоялась премьера уникального иммерсивного спектакля «Театр Великой Войны. Путь к Победе», который объединил тысячи зрителей по всей стране. Помимо офлайн-мероприятия, представление впервые транслировался в прямом эфире в онлайн-сообществе «Это Россия, детка», где его посмотрели почти 100 тысяч человек.

«Тысячи зрителей по всей стране. 8 и 9 мая Екатеринбург стал точкой притяжения для всех, кто помнит и чтит. На площадке прошла премьера уникального иммерсивного спектакля — 20 показов по 30 минут за два дня», — сообщили в группе «ВКонтакте» «Это Россия, детка». По их словам, общее число зрителей, увидевших постановку как вживую, так и онлайн, составило 94,2 тысячи человек. 

Иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны» был впервые представлен в Историческом сквере Екатеринбурга при поддержке уральских промышленников-меценатов. Постановка рассказывает историю семьи капитана Красной Армии Алексея Сафронова и воссоздает атмосферу военных лет, а вход на площадку был бесплатным для всех желающих старше 12 лет. Спектакль работал 8 и 9 мая, а среди первых зрителей был мэр города Алексей Орлов.

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В Екатеринбурге 8 и 9 мая состоялась премьера уникального иммерсивного спектакля «Театр Великой Войны. Путь к Победе», который объединил тысячи зрителей по всей стране. Помимо офлайн-мероприятия, представление впервые транслировался в прямом эфире в онлайн-сообществе «Это Россия, детка», где его посмотрели почти 100 тысяч человек. «Тысячи зрителей по всей стране. 8 и 9 мая Екатеринбург стал точкой притяжения для всех, кто помнит и чтит. На площадке прошла премьера уникального иммерсивного спектакля — 20 показов по 30 минут за два дня», — сообщили в группе «ВКонтакте» «Это Россия, детка». По их словам, общее число зрителей, увидевших постановку как вживую, так и онлайн, составило 94,2 тысячи человек.  Иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны» был впервые представлен в Историческом сквере Екатеринбурга при поддержке уральских промышленников-меценатов. Постановка рассказывает историю семьи капитана Красной Армии Алексея Сафронова и воссоздает атмосферу военных лет, а вход на площадку был бесплатным для всех желающих старше 12 лет. Спектакль работал 8 и 9 мая, а среди первых зрителей был мэр города Алексей Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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