Кровавый иммерсивный спектакль собрал тысячи екатеринбуржцев

В Екатеринбурге 8 и 9 мая состоялась премьера уникального иммерсивного спектакля «Театр Великой Войны. Путь к Победе», который объединил тысячи зрителей по всей стране. Помимо офлайн-мероприятия, представление впервые транслировался в прямом эфире в онлайн-сообществе «Это Россия, детка», где его посмотрели почти 100 тысяч человек.
«Тысячи зрителей по всей стране. 8 и 9 мая Екатеринбург стал точкой притяжения для всех, кто помнит и чтит. На площадке прошла премьера уникального иммерсивного спектакля — 20 показов по 30 минут за два дня», — сообщили в группе «ВКонтакте» «Это Россия, детка». По их словам, общее число зрителей, увидевших постановку как вживую, так и онлайн, составило 94,2 тысячи человек.
Иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны» был впервые представлен в Историческом сквере Екатеринбурга при поддержке уральских промышленников-меценатов. Постановка рассказывает историю семьи капитана Красной Армии Алексея Сафронова и воссоздает атмосферу военных лет, а вход на площадку был бесплатным для всех желающих старше 12 лет. Спектакль работал 8 и 9 мая, а среди первых зрителей был мэр города Алексей Орлов.
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