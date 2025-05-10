10 мая 2025

Башкирский медведь погнался в горах за 20 челябинскими туристами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведь напугал жителей Магнитогорска своим агрессивным поведением
Медведь напугал жителей Магнитогорска своим агрессивным поведением Фото:

Туристы из Магнитогорска (Челябинская область) едва убежали от медведя, который решил напасть на них во время покорения горы Малиновая в Белорецке в Башкирии. Видео спасающихся от дикого зверя людей появилось в социальных сетях.

«20 туристов из Магнитогорска, спасаясь от медведя, поставили рекорд по покорению горы Малиновая. На природе надо быть бдительными и не забывать о правилах при встрече с дикими животными», — сообщает telegram-канал «Белорецк на максималках».

Гора Малиновая находится в Республике Башкортостан, приблизительно в 6 километрах к северо-западу от Белорецка. Она расположена на правом берегу реки Нура и относится к горному хребту Малидак. На склонах горы растет малина, рядом обитают медведи, лоси, рыси, лисы, сапсаны, беркуты и многие другие виды, часть из которых занесена в Красную книгу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристы из Магнитогорска (Челябинская область) едва убежали от медведя, который решил напасть на них во время покорения горы Малиновая в Белорецке в Башкирии. Видео спасающихся от дикого зверя людей появилось в социальных сетях. «20 туристов из Магнитогорска, спасаясь от медведя, поставили рекорд по покорению горы Малиновая. На природе надо быть бдительными и не забывать о правилах при встрече с дикими животными», — сообщает telegram-канал «Белорецк на максималках». Гора Малиновая находится в Республике Башкортостан, приблизительно в 6 километрах к северо-западу от Белорецка. Она расположена на правом берегу реки Нура и относится к горному хребту Малидак. На склонах горы растет малина, рядом обитают медведи, лоси, рыси, лисы, сапсаны, беркуты и многие другие виды, часть из которых занесена в Красную книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...