Туристы из Магнитогорска (Челябинская область) едва убежали от медведя, который решил напасть на них во время покорения горы Малиновая в Белорецке в Башкирии. Видео спасающихся от дикого зверя людей появилось в социальных сетях.
«20 туристов из Магнитогорска, спасаясь от медведя, поставили рекорд по покорению горы Малиновая. На природе надо быть бдительными и не забывать о правилах при встрече с дикими животными», — сообщает telegram-канал «Белорецк на максималках».
Гора Малиновая находится в Республике Башкортостан, приблизительно в 6 километрах к северо-западу от Белорецка. Она расположена на правом берегу реки Нура и относится к горному хребту Малидак. На склонах горы растет малина, рядом обитают медведи, лоси, рыси, лисы, сапсаны, беркуты и многие другие виды, часть из которых занесена в Красную книгу.
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