11 мая 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт легендарной группы

В Челябинске не осталось билетов на концерт группы «Звери»
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Романа Билыка выступает на сцене больше 20 лет
Группа Романа Билыка выступает на сцене больше 20 лет Фото:

В Челябинске проданы все билеты на концерт группы «Звери», который состоится 17 мая. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). Зал, где состоится выступление, вмещает до 3,5 тысяч зрителей.

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы уже невозможно.

На концерте челябинцы услышат главные хиты группы. Среди них — «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и многие другие.

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В Челябинске проданы все билеты на концерт группы «Звери», который состоится 17 мая. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). Зал, где состоится выступление, вмещает до 3,5 тысяч зрителей. «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы уже невозможно. На концерте челябинцы услышат главные хиты группы. Среди них — «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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