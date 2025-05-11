Челябинцы раскупили билеты на концерт легендарной группы

Группа Романа Билыка выступает на сцене больше 20 лет
В Челябинске проданы все билеты на концерт группы «Звери», который состоится 17 мая. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). Зал, где состоится выступление, вмещает до 3,5 тысяч зрителей.
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Приобрести билеты через электронные сервисы уже невозможно.
На концерте челябинцы услышат главные хиты группы. Среди них — «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и многие другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!