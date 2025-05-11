Женщина погибла под колесами поезда около Челябинска

В Челябинской области на станции Исаковский погибла женщина, на которую во время перехода железнодорожных путей наехал поезд. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Транспортной прокуратурой контролируется проведение доследственной проверки по факту травмирования женщины на железной дороге. По предварительным данным, днем 11 мая на 12 километре станции Исаковский Южно-Уральской железной дороги при переходе через железнодорожные пути поездом смертельно травмирована местная жительница», — сообщила пресс-служба ведомства. Доследственная проверка организована отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России.
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