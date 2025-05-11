11 мая 2025

Женщина погибла под колесами поезда около Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло в 12 километрах от Челябинска
ЧП произошло в 12 километрах от Челябинска Фото:

В Челябинской области на станции Исаковский погибла женщина, на которую во время перехода железнодорожных путей наехал поезд. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Транспортной прокуратурой контролируется проведение доследственной проверки по факту травмирования женщины на железной дороге. По предварительным данным, днем 11 мая на 12 километре станции Исаковский Южно-Уральской железной дороги при переходе через железнодорожные пути поездом смертельно травмирована местная жительница», — сообщила пресс-служба ведомства. Доследственная проверка организована отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на станции Исаковский погибла женщина, на которую во время перехода железнодорожных путей наехал поезд. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Транспортной прокуратурой контролируется проведение доследственной проверки по факту травмирования женщины на железной дороге. По предварительным данным, днем 11 мая на 12 километре станции Исаковский Южно-Уральской железной дороги при переходе через железнодорожные пути поездом смертельно травмирована местная жительница», — сообщила пресс-служба ведомства. Доследственная проверка организована отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...