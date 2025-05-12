Половину бюджетных мест в вузах займут специалисты в приоритетных областях

Не менее половины бюджетных мест в вузах будет занято специалистами в приоритетных областях экономики. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — передает слова Чернышенко «Парламентская газета». Президент РФ Владимир Путин поручил ограничить льготные образовательные кредиты направлениями, способствующими технологическому развитию страны.
Чернышенко также отметил, что правительство намерено закрепить за собой полномочия по регулированию платного приема в вузы. Кроме того, льготные кредиты под 3% будут доступны только для приоритетных специальностей, включая инженерные направления.
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