Сотрудник УФСИН из ХМАО предстанет перед судом за помощь зекам

Бывший сотрудник исправительного учреждения в Сургуте обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«Обвиняемый за взятку в размере 32 тысяч рублей, полученную им через посредника от осужденного, передал отбывающему наказание лицу продукты питания, парфюмерную продукцию без оформления описи и надлежащей проверки, а также мобильный телефон с сим-картой», — уточнили в СК. Кроме того, он предоставил двум заключенным помещение, инструменты и электроприборы для изготовления нард и бус.
Деятельность сотрудника пресекли коллеги из отдела собственной безопасности УФСИН, обнаружив у заключенных телефон и другие запрещенные предметы. Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Бывшему сотруднику грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о взятках и превышении полномочий.
Ранее URA.RU писало, что бывший инспектор УФСИН была оштрафована за то, что покрывал осужденного. Он вносил в документы ложные сведения о выполнении осужденными обязательных работ.
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