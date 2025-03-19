19 марта 2025

Сотрудник УФСИН из ХМАО предстанет перед судом за помощь зекам

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего сотрудника колонии в Сургуте обвинили в получении взяток и помощь заключенным
Бывшего сотрудника колонии в Сургуте обвинили в получении взяток и помощь заключенным Фото:

Бывший сотрудник исправительного учреждения в Сургуте обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Обвиняемый за взятку в размере 32 тысяч рублей, полученную им через посредника от осужденного, передал отбывающему наказание лицу продукты питания, парфюмерную продукцию без оформления описи и надлежащей проверки, а также мобильный телефон с сим-картой», — уточнили в СК. Кроме того, он предоставил двум заключенным помещение, инструменты и электроприборы для изготовления нард и бус.

Деятельность сотрудника пресекли коллеги из отдела собственной безопасности УФСИН, обнаружив у заключенных телефон и другие запрещенные предметы. Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Бывшему сотруднику грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о взятках и превышении полномочий.

Ранее URA.RU писало, что бывший инспектор УФСИН была оштрафована за то, что покрывал осужденного. Он вносил в документы ложные сведения о выполнении осужденными обязательных работ.

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Бывший сотрудник исправительного учреждения в Сургуте обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Обвиняемый за взятку в размере 32 тысяч рублей, полученную им через посредника от осужденного, передал отбывающему наказание лицу продукты питания, парфюмерную продукцию без оформления описи и надлежащей проверки, а также мобильный телефон с сим-картой», — уточнили в СК. Кроме того, он предоставил двум заключенным помещение, инструменты и электроприборы для изготовления нард и бус. Деятельность сотрудника пресекли коллеги из отдела собственной безопасности УФСИН, обнаружив у заключенных телефон и другие запрещенные предметы. Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Бывшему сотруднику грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о взятках и превышении полномочий. Ранее URA.RU писало, что бывший инспектор УФСИН была оштрафована за то, что покрывал осужденного. Он вносил в документы ложные сведения о выполнении осужденными обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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