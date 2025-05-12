12 мая 2025

Полиция ХМАО нашла дебошира, который устроил погром в магазине и избил девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разбирается в конфликте с избиением женщины в Сургуте
Полиция разбирается в конфликте с избиением женщины в Сургуте Фото:

Полиция Сургута установила жителя, который пьяным разбил витрину магазина в жилом доме, а после напал на девушку в подъезде и избил. Силовики начали проверку.

«Заявление в полицию поступило от владельца магазина в доме по улице Крылова, 32. Пьяный мужчина разбил витрину. Установлен гражданин 1974 года рождения. После владелец магазина стал просматривать камеры и увидел, что этот же мужчина напал на женщину. Заявление от нее не поступало, но информация была зарегистрирована по сообщениям в соцсетях», – рассказал URA.RU источник из силовых структур.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД ХМАО. В полиции агентству подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

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Полиция Сургута установила жителя, который пьяным разбил витрину магазина в жилом доме, а после напал на девушку в подъезде и избил. Силовики начали проверку. «Заявление в полицию поступило от владельца магазина в доме по улице Крылова, 32. Пьяный мужчина разбил витрину. Установлен гражданин 1974 года рождения. После владелец магазина стал просматривать камеры и увидел, что этот же мужчина напал на женщину. Заявление от нее не поступало, но информация была зарегистрирована по сообщениям в соцсетях», – рассказал URA.RU источник из силовых структур. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД ХМАО. В полиции агентству подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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