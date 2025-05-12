Полиция ХМАО нашла дебошира, который устроил погром в магазине и избил девушку

Полиция Сургута установила жителя, который пьяным разбил витрину магазина в жилом доме, а после напал на девушку в подъезде и избил. Силовики начали проверку.
«Заявление в полицию поступило от владельца магазина в доме по улице Крылова, 32. Пьяный мужчина разбил витрину. Установлен гражданин 1974 года рождения. После владелец магазина стал просматривать камеры и увидел, что этот же мужчина напал на женщину. Заявление от нее не поступало, но информация была зарегистрирована по сообщениям в соцсетях», – рассказал URA.RU источник из силовых структур.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД ХМАО. В полиции агентству подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
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