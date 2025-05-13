Участников «Азова»* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов несколько членов украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом стало известно из информации на сайте российской службы.
«Остапчук Андрей Валериевич, 05.07.1999 г. р., г. Кременчуг Полтавской области Украины; Росоха Виталий Евгеньевич, 08.08.1993 г. р., г. Северодонецк Луганской области Украины; Мартиян Роман Викторович, 16.08.1982 г. р., г. Авдеевка Донецкой области Украинской ССР», — говорится в сообщении. Решение о включении указанных лиц в перечень террористов и экстремистов было принято на основании их принадлежности к «Азову», деятельность которого в Российской Федерации запрещена.
*Террористическая организация «Украинское военизированное националистическое объединение „Азов“ внесена в „Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими“ решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года
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