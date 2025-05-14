В России появился новый вид мошенничества с фейковыми маркетплейсами

В России зафиксирован новый вид телефонного мошенничества, связанный с онлайн-торговлей. Злоумышленники представляются представителями маркетплейсов и предлагают доставить товары на дом, требуя СНИЛС, ИНН и код из SMS. Об этом сообщила генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
«Вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС», — поделилась Верестникова с РИА Новости.
После получения данных жертве звонит «товарищ майор», сообщает якобы о взломе «Госуслуг» и угрозе потери денежных средств. Мошенники убеждают перевести деньги на «безопасный» счет или передать их наличными. По словам эксперта, такие схемы успешны, поскольку россияне боятся потерять средства через аккаунт «Госуслуг».
Существует множество схем обмана. URA.RU рассказывало как распознать мошенника и что делать в таких ситуациях.
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