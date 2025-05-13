13 мая 2025

Бастрыкин заинтересовался делом о двойном убийстве школьником в Перми

Бастрыкин проконтролирует ход дела об убийстве родственников школьником в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Продолжается расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство)
Продолжается расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) Фото:
новость из сюжета
Пермского школьника подозревают в убийстве бабушки и дяди

Руководителю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен отчет о ходе расследования дела об убийстве двух человек, совершенного подростком в Перми. Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

«По информации следствия, 12 мая 2025 года 16-летний юноша, находясь в одной из квартир города Перми, напал с кухонным ножом на свою бабушку, после чего нанес ножевые ранения своему дяде. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает telegram-канал «Следком». 

Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных на данный момент обстоятельствах происшествия. Ранее URA.RU сообщало подробности громкого дела. Соседи отзываются о нем, как о спокойном и неконфликтном подростке. 

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Руководителю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен отчет о ходе расследования дела об убийстве двух человек, совершенного подростком в Перми. Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). «По информации следствия, 12 мая 2025 года 16-летний юноша, находясь в одной из квартир города Перми, напал с кухонным ножом на свою бабушку, после чего нанес ножевые ранения своему дяде. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает telegram-канал «Следком».  Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных на данный момент обстоятельствах происшествия. Ранее URA.RU сообщало подробности громкого дела. Соседи отзываются о нем, как о спокойном и неконфликтном подростке. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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