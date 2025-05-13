Бастрыкин заинтересовался делом о двойном убийстве школьником в Перми

Руководителю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен отчет о ходе расследования дела об убийстве двух человек, совершенного подростком в Перми. Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
«По информации следствия, 12 мая 2025 года 16-летний юноша, находясь в одной из квартир города Перми, напал с кухонным ножом на свою бабушку, после чего нанес ножевые ранения своему дяде. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает telegram-канал «Следком».
Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных на данный момент обстоятельствах происшествия. Ранее URA.RU сообщало подробности громкого дела. Соседи отзываются о нем, как о спокойном и неконфликтном подростке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!