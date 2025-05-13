«Спокойный и неконфликтный школьник»: все подробности жестокого двойного убийства в Перми

В Перми 16-летний подросток жестоко расправился со своими бабушкой и дядей. Трагедия произошла 12 мая в одной из квартир по улице Коминтерна. Школьника оперативно задержали и завели дело. Все, что известно о случившемся к этому часу — в материале URA.RU.
Двойному убийству предшествовала ссора
Подросток повздорил со своим дядей. В результате школьник набросился на родственника с кухонным ножом. Пожилая женщина попыталась вмешаться, но получила несколько колющих ударов. Оба пострадавших скончались от ранений на месте.
Показания соседей
В момент убийства в квартире также находились отец и тетя мальчика, рассказал URA.RU источник на правах анонимности. В гости на Коминтерна заглянули сестра отца со своим мужем (погибший). Глава семейства плохо слышит и, вероятно, вовремя не смог отреагировать.
Конфликт, по всей видимости, начался на кухне. Рядом в коридоре на полу — было много крови. Бабуша умерла в комнате. На это указывают кровавые следы на полу и кровати. Разбушевавшегося подростка смог успокоить отец. Как именно — еще не установлено. Других пострадавших нет.
Реакция силовиков
Школьника задержали в той же самой квартире, где развернулась драма. В СУ СКР по Пермскому краю рассказали URA.RU, что завели уголовное дело по статье об убийстве. Подростка поместили в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 12 июля.
Что известно про парня
Мальчик проживал вместе со своими папой и бабушкой. Где сейчас находится его мать неизвестно. Он учится в местной школе. В связях с плохими компаниями замечен не был. Знакомые отзываются о подростке как о спокойном человеке.
Единственное, что ему припоминают — это период, когда он с балкона скидывал разные предметы. Однажды вниз полетела краска. Он перестал хулиганить, когда с ним поговорили. Исправился. Всегда здоровался с жильцами дома.
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