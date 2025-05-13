13 мая 2025

Мать 10-летнего мальчика, которого ищут в Перми, рассказала о сыне

Мать пропавшего в Перми мальчика: с собой у сына нет ни телефона, ни ключей
© Служба новостей «URA.RU»
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По ее словам, он ранее никогда не пропадал
По ее словам, он ранее никогда не пропадал Фото:

В Перми разыскивают 10-летнего мальчика, который пропал вечером 13 мая. Как сообщила мать пропавшего, сын покинул свой дом на улице Лукоянова в микрорайоне Крохалева около 21:20 и с тех пор его местонахождение неизвестно. При себе у ребенка не было мобильного телефона, ключей или иных личных вещей.

«Сын ранее никогда не исчезал. Он мог уйти гулять, не предупредив заранее, однако всегда возвращался домой. В этот раз он ушел без телефона и ключей, что вызывает у меня серьезное беспокойство. Примерно в 22:00, заметив его отсутствие, я начала переживать и вышла во двор, проверила спортивную площадку, затем прошлась до ближайшей остановки, но нигде его не нашла. После этого мы на машинах начали самостоятельные поиски», — цитирует слова матери «КП-Пермь». 

Отец мальчика проживает отдельно, и первоначально женщина предположила, что ребенок мог отправиться к нему. Однако после телефонного разговора выяснилось, что ребенок к отцу не приходил. В скором времени к поисковой операции присоединились сотрудники полиции и волонтеры.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте. Мальчика ищут волонтеры и полиция. 

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В Перми разыскивают 10-летнего мальчика, который пропал вечером 13 мая. Как сообщила мать пропавшего, сын покинул свой дом на улице Лукоянова в микрорайоне Крохалева около 21:20 и с тех пор его местонахождение неизвестно. При себе у ребенка не было мобильного телефона, ключей или иных личных вещей. «Сын ранее никогда не исчезал. Он мог уйти гулять, не предупредив заранее, однако всегда возвращался домой. В этот раз он ушел без телефона и ключей, что вызывает у меня серьезное беспокойство. Примерно в 22:00, заметив его отсутствие, я начала переживать и вышла во двор, проверила спортивную площадку, затем прошлась до ближайшей остановки, но нигде его не нашла. После этого мы на машинах начали самостоятельные поиски», — цитирует слова матери «КП-Пермь».  Отец мальчика проживает отдельно, и первоначально женщина предположила, что ребенок мог отправиться к нему. Однако после телефонного разговора выяснилось, что ребенок к отцу не приходил. В скором времени к поисковой операции присоединились сотрудники полиции и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало об инциденте. Мальчика ищут волонтеры и полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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