«Ночь музеев» в Перми: выбор URA.RU

В Пермском крае 17 мая пройдет масштабная акция «Ночь музеев». В этот день музеи будут работать дольше обычного и представят свои лучшие программы. URA.RU предлагает обзор самого интересного.
Первый на Урале
Пермский университет (ПГНИУ), подтверждая один из своих корпоративных слоганов, устраивает «Ночь музеев» раньше всех — 16 мая. В этот день в кампусе будут открыты все музеи вуза. За пятым корпусом у старинного дуба разместится площадка для семейных активностей и мастер-классов. Сотрудники и студенты проведут оригинальные экскурсии по вузовскому городку и микрорайону Заимка. Откроется необычный анатомический театр. Ботанический сад, конечно, также будет открыт — но только за деньги. Обзорные экскурсии по нему будут стартовать каждые 15 минут с 16:00 до 20:00. Посетители смогут застать цветение сакуры и других цветущих весной растений с разных континентов, увидеть старейшую финиковую пальму и побывать в «Парке Пермского периода» с масштабными фигурами звероящеров, которые жили миллионы лет назад. Вход откроют со стороны фонтана, стоимость экскурсии — 300 рублей.
Завершится фестиваль концертом группы «Пальчик мимо» с 21.00 до 22.00. На ряд мероприятий требуется регистрация.
Музей пермских древностей
Здесь 17 мая нужно обязательно приходить с детьми. С 18:00 гостей ждут мастер-классы по сборке доисторического трогонтериевого слона и настоящим палеонтологическим раскопкам. Можно будет послушать истории от настоящих археологов и палеонтологов, посмотреть тематические фильмы и поиграть в настольные игры.
Дом-музей Славянова
Мамонты и динозавры станут героями «Ночи» и доме-музее Славянова. Здесь пройдут мастер-классы по лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической сварке. Под контролем опытных сварщиков каждый сможет создать себе сувенир: медведя, динозавра или мамонта.
Пермская галерея
Пермская художественная галерея к «Ночи музеев» подготовила новую выставку «Николай Неврев. „Большой выигрыш“: номинал удачи пореформенной эпохи». Экспозиция станет заключительной частью масштабного проекта «От реставрации к интерпретации» и будет посвящена одной из знаковых работ русского живописца Николая Неврева.
Кроме этого, галерея выйдет на улицы города. Ее сотрудники проведут по Перми уникальную пешую экскурсию, посвященную эвакуации учреждений культуры из столиц СССР на Урал в годы Великой Отечественной войны.
Фокусы и мед
Театр иллюзиониста Владимира Данилина подготовил специальную «магическую» программу. Гости смогут не только прикоснуться к закулисью, но и узнать секреты некоторых фокусов. А Музей северного пчеловодства компании «Тенториум» устроит бесплатные экскурсии на тему «Пчеловодство во время Великой Отечественной войны. Посетители узнают, как применялись пчелопродукты на фронте, какой вклад вносили пчеловоды для Победы».
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