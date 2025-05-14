В «Ночь музеев» Пермский университет откроет анатомический театр

Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев», 16 мая, проведет десятки экскурсий, мастер-классов и других активностей. В частности, в кампусе впервые откроется анатомический театр. Но препарировать там будут не живых существ, а компьютеры, рассказали URA.RU в вузе.
«Откроется анатомический театр, где будут препарировать компьютеры. Разберем все — от самых первых до современных», — сообщили в ПГНИУ.
По традиции университет откроет для публики все свои музеи, в том числе Ботанический сад. Специально к «Ночи музеев» в вузе разработали шесть уникальных экскурсий по кампусу и микрорайону Заимка с посещением метеостанции.
Основная площадка фестиваля разместится не на площади у фонтана, где находилась обычно, а за корпусом №5 у старинного дуба. Здесь будут начинаться экскурсии по кампусу, работать площадки для семейного досуга. «Ночь музеев» в кампусе завершится концертом группы «Пальчик мимо». Важно — университет по традиции проводит «Ночь» на сутки раньше всех — акция пройдет 16 мая.
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