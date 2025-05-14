В «Ночь музеев» Пермский университет откроет анатомический театр

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Пермский университет «Ночь музеев» проведет на сутки раньше - 16 мая
Пермский университет «Ночь музеев» проведет на сутки раньше - 16 мая Фото:

Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев», 16 мая, проведет десятки экскурсий, мастер-классов и других активностей. В частности, в кампусе впервые откроется анатомический театр. Но препарировать там будут не живых существ, а компьютеры, рассказали URA.RU в вузе.

«Откроется анатомический театр, где будут препарировать компьютеры. Разберем все — от самых первых до современных», — сообщили в ПГНИУ.

По традиции университет откроет для публики все свои музеи, в том числе Ботанический сад. Специально к «Ночи музеев» в вузе разработали шесть уникальных экскурсий по кампусу и микрорайону Заимка с посещением метеостанции.

Основная площадка фестиваля разместится не на площади у фонтана, где находилась обычно, а за корпусом №5 у старинного дуба. Здесь будут начинаться экскурсии по кампусу, работать площадки для семейного досуга. «Ночь музеев» в кампусе завершится концертом группы «Пальчик мимо». Важно — университет по традиции проводит «Ночь» на сутки раньше всех — акция пройдет 16 мая.

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Пермский классический университет (ПГНИУ) в рамках акции «Ночь музеев», 16 мая, проведет десятки экскурсий, мастер-классов и других активностей. В частности, в кампусе впервые откроется анатомический театр. Но препарировать там будут не живых существ, а компьютеры, рассказали URA.RU в вузе. «Откроется анатомический театр, где будут препарировать компьютеры. Разберем все — от самых первых до современных», — сообщили в ПГНИУ. По традиции университет откроет для публики все свои музеи, в том числе Ботанический сад. Специально к «Ночи музеев» в вузе разработали шесть уникальных экскурсий по кампусу и микрорайону Заимка с посещением метеостанции. Основная площадка фестиваля разместится не на площади у фонтана, где находилась обычно, а за корпусом №5 у старинного дуба. Здесь будут начинаться экскурсии по кампусу, работать площадки для семейного досуга. «Ночь музеев» в кампусе завершится концертом группы «Пальчик мимо». Важно — университет по традиции проводит «Ночь» на сутки раньше всех — акция пройдет 16 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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