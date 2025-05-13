Пермская галерея в «Ночь музеев» выйдет на улицы города

Пермская художественная галерея во время акции «Ночь музеев» проведет уличную пешеходную экскурсию. Познавательная прогулка будет посвящена эвакуации учреждений культуры из столиц на Урал, рассказали URA.RU в галерее.
«Даже в самые страшные годы войны культурная жизнь города Молотова (так тогда называлась Пермь) не замирала. Эвакуированные ученые, писатели, художники, поэты, композиторы, артисты проявляли профессиональный героизм, воодушевляя, поддерживая и мотивируя военнослужащих и трудящихся. О том, как жило искусство в эвакуации и о трудовых подвигах работников культуры мы и расскажем на нашей уличной пешеходной экскурсии», — пояснили в музее.
Сотрудники галереи расскажут на экскурсии, где жили художники Александр Родченко и Варвара Степанова, где композитор Арам Хачатурян написал «Танец с саблями», а писатель Вениамин Каверин — роман «Два капитана». А также, где хранились шедевры Третьяковский галереи и Русского музея. Ранее URA.RU подробно рассказывало историю «Танца с саблями» и эвакуации Третьяковки в Прикамье.
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