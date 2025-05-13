Пермская галерея в «Ночь музеев» выйдет на улицы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Стартует экскурсия на Соборной площади
Стартует экскурсия на Соборной площади Фото:

Пермская художественная галерея во время акции «Ночь музеев» проведет уличную пешеходную экскурсию. Познавательная прогулка будет посвящена эвакуации учреждений культуры из столиц на Урал, рассказали URA.RU в галерее.

«Даже в самые страшные годы войны культурная жизнь города Молотова (так тогда называлась Пермь) не замирала. Эвакуированные ученые, писатели, художники, поэты, композиторы, артисты проявляли профессиональный героизм, воодушевляя, поддерживая и мотивируя военнослужащих и трудящихся. О том, как жило искусство в эвакуации и о трудовых подвигах работников культуры мы и расскажем на нашей уличной пешеходной экскурсии», — пояснили в музее.

Сотрудники галереи расскажут на экскурсии, где жили художники Александр Родченко и Варвара Степанова, где композитор Арам Хачатурян написал «Танец с саблями», а писатель Вениамин Каверин — роман «Два капитана». А также, где хранились шедевры Третьяковский галереи и Русского музея. Ранее URA.RU подробно рассказывало историю «Танца с саблями» и эвакуации Третьяковки в Прикамье. 

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Пермская художественная галерея во время акции «Ночь музеев» проведет уличную пешеходную экскурсию. Познавательная прогулка будет посвящена эвакуации учреждений культуры из столиц на Урал, рассказали URA.RU в галерее. «Даже в самые страшные годы войны культурная жизнь города Молотова (так тогда называлась Пермь) не замирала. Эвакуированные ученые, писатели, художники, поэты, композиторы, артисты проявляли профессиональный героизм, воодушевляя, поддерживая и мотивируя военнослужащих и трудящихся. О том, как жило искусство в эвакуации и о трудовых подвигах работников культуры мы и расскажем на нашей уличной пешеходной экскурсии», — пояснили в музее. Сотрудники галереи расскажут на экскурсии, где жили художники Александр Родченко и Варвара Степанова, где композитор Арам Хачатурян написал «Танец с саблями», а писатель Вениамин Каверин — роман «Два капитана». А также, где хранились шедевры Третьяковский галереи и Русского музея. Ранее URA.RU подробно рассказывало историю «Танца с саблями» и эвакуации Третьяковки в Прикамье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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