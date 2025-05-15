Жители Перми бурно обсуждают кадры появившиеся в сети. На них запечатлен момент аварии с участием фуры, которая везла трофейную технику НАТО из Уфы в Пермь. Из видео следует, что несколько фур соревнуются на дороге. И одна из машин, попытавшаяся обогнать легковушку, не справляется с управлением и вылетает с трассы.
«Они что вообще правила не соблюдают? Думают, что не танки везут, а в танках едут», — негодует под постом в соцсети «ВКонтакте» подписчица Нина Рожкова.
15 мая URA.RU сообщало о том, что в этот день выставка с трофейной техникой должна была открыться у ТРК «СпешиLove» в Перми, но этого не произошло из-за ДТП. Все произошло на трассе возле деревни Искра в Иглинском районе. Перевернувшаяся фура везла трофейный французский БТР «VAB». По предварительным данным, в автоаварии есть пострадавшие. На месте работала скорая помощь.
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