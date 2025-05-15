15 мая 2025

Появились кадры аварии с участием фуры, которая не довезла в Пермь трофейную технику НАТО. Видео

Трофейная техника НАТО не доехала до Перми из-за гонки водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из машин, попытавшаяся обогнать легковушку, не справляется с управлением и вылетает с трассы
Одна из машин, попытавшаяся обогнать легковушку, не справляется с управлением и вылетает с трассы Фото:

Жители Перми бурно обсуждают кадры появившиеся в сети. На них запечатлен момент аварии с участием фуры, которая везла трофейную технику НАТО из Уфы в Пермь. Из видео следует, что несколько фур соревнуются на дороге. И одна из машин, попытавшаяся обогнать легковушку, не справляется с управлением и вылетает с трассы. 

«Они что вообще правила не соблюдают? Думают, что не танки везут, а в танках едут», — негодует под постом в соцсети «ВКонтакте» подписчица Нина Рожкова. 

15 мая URA.RU сообщало о том, что в этот день выставка с трофейной техникой должна была открыться у ТРК «СпешиLove» в Перми, но этого не произошло из-за ДТП. Все произошло на трассе возле деревни Искра в Иглинском районе. Перевернувшаяся фура везла трофейный французский БТР «VAB». По предварительным данным, в автоаварии есть пострадавшие. На месте работала скорая помощь.

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Жители Перми бурно обсуждают кадры появившиеся в сети. На них запечатлен момент аварии с участием фуры, которая везла трофейную технику НАТО из Уфы в Пермь. Из видео следует, что несколько фур соревнуются на дороге. И одна из машин, попытавшаяся обогнать легковушку, не справляется с управлением и вылетает с трассы.  «Они что вообще правила не соблюдают? Думают, что не танки везут, а в танках едут», — негодует под постом в соцсети «ВКонтакте» подписчица Нина Рожкова.  15 мая URA.RU сообщало о том, что в этот день выставка с трофейной техникой должна была открыться у ТРК «СпешиLove» в Перми, но этого не произошло из-за ДТП. Все произошло на трассе возле деревни Искра в Иглинском районе. Перевернувшаяся фура везла трофейный французский БТР «VAB». По предварительным данным, в автоаварии есть пострадавшие. На месте работала скорая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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