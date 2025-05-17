Дом, деревня или Черное море: пермяки определились, где их дети проведут летние каникулы

Каждый третий родитель из Перми сообщил, что его дети будут проводить летние каникулы дома. К таким выводам пришли аналитики платформы SuperJob.
«Пермяки (34% опрошенных) решили, что их дети проведут летние каникулы дома. Еще 30% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу. Другие 16% — выбрали для детского отдыха летний лагерь», — указано в исследовании, которые имеется в распоряжении URA.RU.
Поездки на Черноморское побережье планируют 10% пермяков. Путешествия по стране для своих отпрысков устроят 8%. И всего 2% — сообщили о планах отпустить детей за границу. Жители Перми чаще всего выбирают Байкал, Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Среди зарубежных стран лидируют — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.
По данным сервиса «Слетать.ру», на майские праздники число жителей Прикамья, отправившихся за границу, увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU уже писало. Самыми востребованными направлениями стали Грузия, Турция, Египет и Таиланд.
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