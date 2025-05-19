«Ростех» рассказал о главных недостатках танков Leopard-2

В защите немецких танков Leopard-2 есть уязвимые места, связанные как с толщиной и материалом брони, так и с особенностями внутренней компоновки. Уровень живучести танка может оказаться недостаточным в условиях современных вооруженных конфликтов, сообщили эксперты государственной корпорации «Ростех».
«У танка Leopard-2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной в условиях современного конфликта», — заявили в telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что живучесть немецких танков недостаточна особенно при атаках с различных направлений с применением дронов, оснащенных кумулятивными боевыми частями, а также современных противотанковых ракетных комплексов.
В «Ростехе» подчеркнули, что система защиты Leopard-2 была разработана с учетом угроз, актуальных для предыдущих десятилетий. Она в полной мере не отвечает вызовам текущей повестки. Кроме того, на вооружении ВСУ, которым Германия поставляет вооружение, находятся различные модификации устаревших танков Leopard-1. Они, по мнению специалистов из РФ, существенно утратили свою боевую эффективность.
На текущий момент наиболее приспособленными к современным условиям ведения боя серийными танками считаются российские модели: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Эти машины оснащены усовершенствованной защитой от атак с разных направлений — от специальных решеток против кумулятивных средств до динамических элементов и других защитных систем. В «Ростехе» отметили, что уже зафиксированы десятки случаев, когда российские танки выдерживали многочисленные удары и сохраняли боеспособность. В госкорпорации добавили, что продолжается развитие комплексов активной защиты для бронетехники, а также внедрение различных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Комплексное применение этих решений позволит значительно повысить уровень защищенности и живучести боевых машин России на поле боя.
Ранее военный эксперт, публицист и историк Александр Широкорад в интервью URA.RU рассказал, что ФРГ планирует поставить Украине танки Leopard-2, которые могут быть оснащены боеприпасами с урановыми сердечниками. Речь идет о подкалиберных боеприпасах с сердечниками из обедненного урана, основным компонентом которых является соответствующий изотоп. Широкорад отметил, что данные снаряды обладают повышенной бронебойностью, однако их использование сопряжено с риском радиационного заражения местности.
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