В США рассказали, что Украину беспокоят российские «Бандероли»

Новая российская крылатая ракета «Бандероль» (S8000 Banderol) вызывает обеспокоенность у украинских военных, сообщил американский обозреватель Себастьян Роблин. По его словам, использование в конструкции ракеты западных и китайских комплектующих свидетельствует о недостаточной эффективности санкций, введенных против России.
«Понятно, что защитники Украины не в восторге от того, что Россия изучает новые способы запуска меньших и, вероятно, более дешевых крылатых ракет в качестве промежуточного решения между своими более тяжелыми и дорогими крылатыми и баллистическими ракетами и своими дешевыми, но очень медленными беспилотниками-камикадзе», — заявил Роблин. Его материал опубликован на 19FortyFive.
Кроме того, по мнению автора, появление «Бандеролей» отражает общемировую тенденцию к созданию более доступных по цене высокоточных средств поражения большой дальности. Роблин также указывает, что «Бандероль» можно считать аналогом американской ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). По данным издания, новая российская ракета применяется с беспилотников «Орион» за пределами досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.
В статье также подчеркивается, что применение западных и китайских компонентов при производстве «Бандероль» ставит под сомнение эффективность существующих ограничительных мер, направленных на ограничение технических возможностей российской оборонной промышленности. Кроме того, журналист обращает внимание на то, что подобные разработки могут быть использованы Россией для оптимизации затрат при ведении боевых действий, сохраняя при этом высокую эффективность ударов по объектам противника.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в России ведется разработка новой крылатой ракеты S8000 «Бандероль». По данным украинской разведки, эта ракета способна достигать скорости до 580 километров в час и преодолевать дистанцию до 500 километров. Российское Минобороны пока не предоставило официальных заявлений относительно этой информации.
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