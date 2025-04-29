29 апреля 2025

В Нижневартовске запускают регулярные дачные маршруты. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные автобусы в Нижневартовске будут ездить с 1 мая по 30 сентября
Дачные автобусы в Нижневартовске будут ездить с 1 мая по 30 сентября Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 мая по 30 сентября ежедневно будут курсировать три рейсовых автобуса до дачных поселков. Об этом сообщил городской департамент ЖКХ.

«С 1 мая по 30 сентября 2025 года ежедневно будет осуществляться перевозка пассажиров и багажа рейсовыми автобусами №91, №92 и №93», — сообщили в ведомстве. Все маршруты стартуют с остановки «Автовокзал» с 6 часов утра.

Расписание дачных автобусов №№ 91,92,93 в Нижневартовске
Расписание дачных автобусов №№ 91,92,93 в Нижневартовске
Фото:

Маршрут №91 будет следовать от остановки «Автовокзал» до СОНТ «Нефтяник». Автобус №92 также будет выдвигаться от Автовокзала, конечная — остановка «Озеро» (до летнего магазина). По маршруту №93 автобус будет ехать от Автовокзала до СОНТ «Буровик».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на линию вышли автобусы, украшенные ко Дню Победы. На стеклах размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 1 мая по 30 сентября ежедневно будут курсировать три рейсовых автобуса до дачных поселков. Об этом сообщил городской департамент ЖКХ. «С 1 мая по 30 сентября 2025 года ежедневно будет осуществляться перевозка пассажиров и багажа рейсовыми автобусами №91, №92 и №93», — сообщили в ведомстве. Все маршруты стартуют с остановки «Автовокзал» с 6 часов утра. Маршрут №91 будет следовать от остановки «Автовокзал» до СОНТ «Нефтяник». Автобус №92 также будет выдвигаться от Автовокзала, конечная — остановка «Озеро» (до летнего магазина). По маршруту №93 автобус будет ехать от Автовокзала до СОНТ «Буровик». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на линию вышли автобусы, украшенные ко Дню Победы. На стеклах размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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