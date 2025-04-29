В Нижневартовске (ХМАО) с 1 мая по 30 сентября ежедневно будут курсировать три рейсовых автобуса до дачных поселков. Об этом сообщил городской департамент ЖКХ.
«С 1 мая по 30 сентября 2025 года ежедневно будет осуществляться перевозка пассажиров и багажа рейсовыми автобусами №91, №92 и №93», — сообщили в ведомстве. Все маршруты стартуют с остановки «Автовокзал» с 6 часов утра.
Маршрут №91 будет следовать от остановки «Автовокзал» до СОНТ «Нефтяник». Автобус №92 также будет выдвигаться от Автовокзала, конечная — остановка «Озеро» (до летнего магазина). По маршруту №93 автобус будет ехать от Автовокзала до СОНТ «Буровик».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на линию вышли автобусы, украшенные ко Дню Победы. На стеклах размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
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