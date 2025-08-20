В Челябинске откроет двери новая школа на 1,5 тысячи мест. Видео

Школа получила самое современное оснащение (архивное фото)
Школа получила самое современное оснащение (архивное фото) Фото:

В Челябинске к предстоящему учебному году откроет свои двери еще одна новая школа на 1,5 тысячи мест. О строительстве объекта и внутреннем оснащении рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

"Сегодня расскажу еще об одной новой школе Челябинска, которая начнет работу 1 сентября. Это школа в 20 микрорайоне города, которая стала частью образовательного центра «Ньютон»", — уточнил глава региона в своем telegram-канале.

Новая школа, рассчитанная на 1500 учеников, была открыта в районе, где ранее остро ощущалась нехватка школьных мест. Здание школы выполнено в современном стиле и укомплектовано необходимым оборудованием. Для учащихся младших классов выделен отдельный учебный корпус, предусмотрены специализированные кабинеты для различных предметов.

В числе инфраструктурных объектов школы — собственный медиасцентр, студия звукозаписи, центр поддержки детских инициатив, а также библиотека с просторным читальным залом. Кроме того, в учебном заведении создан технопарк «ГравITация», предоставляющий возможности для технического творчества.

Особое внимание уделено спортивному развитию: на территории школы оборудовано современное уличное спортивное ядро, а также игровые и тренажерные залы. Текслер подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке национальных инициатив и заботе о подрастающем поколении.

Накануне глава региона рассказал о другой школе, которая также начнет свою работу в сентябре. Она находится в 34-м микрорайоне Челябинска и рассчитана на 1100 мест.

